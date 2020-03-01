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模仿陳雷表演15年！「廖雷」挨告侵權…和解後再表演8次判賠44萬

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▲陳雷（左）,廖雷（右）（圖／記者張一中攝、翻攝臉書）

▲陳雷（左）因為廖雷（右）多次模仿，提告侵權要求對方賠償80萬元。（圖／記者張一中攝、翻攝臉書）

記者陳羿妏／台北報導

廖本興以藝名「程雷」模仿知名歌手陳雷已有15年之久，陳雷本人雖在2016年要求他簽下聲明書表示「不再使用程雷和陳雷諧音相關的藝名表演」，然而他改成「廖雷」後卻仍引發陳雷不滿，2018年12月時遭告侵權且賠300萬元，2人和解後廖男卻違反約定，被陳雷認為形象遭混淆，再次求償80萬元，日前新北地院判決結果出爐。

陳雷主張，廖男先前就曾未經同意便擅自仿冒「陳雷」名號，或使用諧音來表演獲利，2人明明已經簽了聲明書，「廖本興允諾日後在公開演唱場合使用本名，絕不冒用...」、「如有模仿『陳雷』形象、服裝造型、舞台動作等方式，應明確表示不是『陳雷』本人」、「演出海報、標語及主持人介紹，均應表明廖本興本名，明確說明是模仿，以免觀眾誤會」，然而廖男卻食言，他決定提告侵權。

陳雷說，這起民事訴訟2人有進行和解，然而調解筆錄中，廖男分明答應「之後若再出現模仿表演，一次賠違約金10萬元」，結果廖男竟再次違反，共進行8次表演，不但在公開場合演唱他的歌曲，就連招牌造型「全身亮黃西裝、白色草帽、全白皮鞋」、「全身大紅西裝、白色草帽、全白皮鞋」也一併模仿，讓他更不滿的是，廖男還會以「陳雷」招牌招牌造型，出席選舉活動候選人的場合，引起大眾誤會「陳雷支持某特定候選人」。

▲▼ 簽名 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲廖男和解後仍持續模仿陳雷表演。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

對此廖男則說，自己把陳雷當偶像，因為聲音與陳雷相似，所以靠自學努力，15年前便以模仿者身分表演陳雷歌曲，也有獲得陳雷本人認同，而且陳雷也曾鼓勵他繼續往歌唱方面發展，認為此舉形同默認他可以模仿，而且得知被告上法院後，已經有立即更改藝名為「廖雷」，還說當初只是「要息事寧人」才會和解，強調服裝的顏色看上去不一樣，否認侵權。

法官勘驗8次表演影片，認為廖男整體服裝仍與陳雷造型相似，台下觀眾恐難分辨，但是因為某些演出中，主持人有替廖男以「廖雷」、「西瓜王子廖雷」澄清非陳雷本人，審酌廖男無業，僅靠模仿演唱維生，收入不穩定，判廖男賠44萬元為適當，全案可上訴。

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