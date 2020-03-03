LIVE／以色列團1人有症狀採檢出爐　指揮中心13:30最新說明

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因為與新冠肺炎患者同班機，台灣以色列旅行團被遣返，11人於昨日返抵國門，其中一人因為有「呼吸道症狀」而送醫，採檢結果預料在今（3日）中午出爐。中央流行疫情指揮中心下午1點30分將召開記者會，說明最新疫情及防疫作為。

出席記者會的包括指揮中心指揮官陳時中、執行官周志浩、監測應變官莊人祥、專家諮詢小組召集人張上淳以及衛福部醫事司司長石崇良、交通部航政司司長葉協隆。

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▲指揮中心指揮官陳時中說明疫情最新情況。（圖／記者宋良義攝）

前往以色列的台灣團，搭乘土耳其航空在伊斯坦堡轉機前往以色列，但因為機上有一名以色列旅客咳嗽不止，該旅客下機後被送醫確診新冠肺炎，台灣團也因此在入境以色列時被通知要求全團提早結束行程、限期返台，土耳其航空安排包機將台灣旅客載回，昨日傍晚一行人抵達桃園機場。指揮中心派人登機檢疫，1名女團員因有「呼吸道症狀」而後送就醫，另10名無症狀者收居家隔離通知書，由旅行社安排車輛送回家。

另外，台灣第33例確診患者曾經跟團到日本大阪旅遊，指揮中心也進一步採檢27名相關接觸者，其中22人完成採檢（5人檢驗中），其中4人出現症狀，有3人已2採陰性，1人1採陰性，還在等待2採結果。

▲截至昨日，台灣已有41例確診個案。（圖／曾梓倩製）