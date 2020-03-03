24小時突新增3例病患！　2/12後入境這個沿海城市「都要核酸檢測」





▲南韓疫情持續擴散。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中國本土新冠肺炎疫情持續好轉，開始出現境外輸入性病例。遼寧省丹東市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室3月2日晚發布通知要求， 2月12日以後境外入丹人員需進行核酸檢測，2月28日以後境外進入的人員原則上統一集中隔離，並進行核酸檢測。

2020年3月2日0時至24時，遼寧省新增3例新型冠狀病毒肺炎確診病例，均為丹東市病例，其中普通型病例2例、輕型病例1例。

據《澎湃新聞》報導，丹東市政府官網發佈的上述《關於境外入丹人員疫情防控有關事宜的補充通告（丹新疫防指辦[2020]95號）》（以下簡稱《補充通告》）顯示，「近期，全球新冠肺炎疫情蔓延，日韓等周邊國家形勢嚴峻，按照國家和省有關疫情防控工作部署，根據丹東境外疫情防控總體工作情況，結合《關於境外入丹人員疫情防控有關事宜的通告》（丹新疫防指辦[2020]89號）相關要求，經市疫情防控指揮部同意，現就境外入丹人員疫情防控有關事宜補充如下。」

《補充通告》稱，一、對2月12日以後境外入丹人員，全部開展新冠肺炎核酸檢測，請相關人員持有效證明到屬地政府衛生健康部門進行採樣檢測；二、對2月28日以後境外入丹人員，原則上統一組織到各屬地政府定點旅館集中隔離，並進行核酸檢測。對核酸採樣結果呈陰性的外籍人員，有符合隔離條件居所的，可選擇居家隔離；沒有隔離條件的可集中隔離。

▲新冠肺炎傳染性超強。（圖／路透）

在此之前，2月27日發佈的《關於境外入丹人員疫情防控有關事宜的通告》（以下簡稱《通告》）中提出，根據境外入丹人員身體狀況和申報資訊情況進行分類管理的要求；比如，要求2月12日後從境外入丹人員由屬地或工作單位負責繼續做好隔離觀察，未提及須做核酸檢測。

遼寧省衛健委3月2日發佈的疫情防控分區分級名單顯示，截至3月1日24時，全省無高風險地區，僅有一個中風險地區-丹東市寬甸滿族自治縣。此外，丹東市元寶區、振興區、振安區、鳳城市、東港市是低風險地區。丹東市是一座位於東北亞經濟圈與環渤海、環黃海經濟圈的交匯處的沿江沿海沿邊城市。