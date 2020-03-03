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為何議員能對警察大小聲？　警界吃癟的祕密曝光

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警政署解釋，因配合武漢肺炎防疫工作，才暫緩人事調整案。（翻攝臺北波麗士臉書）

圖、文／鏡週刊

事實上，台灣的政府組織制度，包括警察、政風、主計、人事，都是中央「一條鞭」，後來地方首長之所以能對警界人事產生影響力，主要來自預算考量，因全國近十萬名警察的薪水、裝備等支出，對中央來說是沉重的財政負擔，所以將各地方警局的預算，劃分給地方政府負責編列。

但如此一來，讓原本的縣市警察局被迫改為縣市「政府」警察局，成為地方首長管轄的局處之一，也逼得地方警政首長必須對掌握預算的議員們卑躬屈膝，警方除了要負責治安工作，還得支援地方政府其他局處的業務，讓警察的業務量居高不下。

台北市議員簡舒培痛批柯文哲，合併北市警文山一、二分局是罔顧地方權益。（翻攝簡舒培臉書）

2015年苗栗縣政府因財政問題發不出薪水，當時5名員警因此「抗調」，不願到苗栗縣警局報到，結果被上級記小過、管制2年。一名基層員警抱怨：「警察最重要的工作是維護治安，但為了預算，我們不僅要向地方勢力低頭，就算縣市政府發不出薪水，也得認命繼續幹，若中央真想解決這些問題，讓警察回歸專業，應該思考調整財政計畫，才能有效避免地方政府干預警察人事。」

對於是否因為台北市長柯文哲嗆聲不配合，導致人事異動作業卡關一事，警政署則回應表示，對於各警察機關重要警職調整時機，向來以穩定治安為優先考量。另因各警察機關現階段均全力投入，配合政府武漢肺炎的防疫工作，因此暫緩相關人事調整作業。


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