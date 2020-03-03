快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗

▲新冠肺炎疫情衝擊南韓。（圖／路透社）

記者丁維瑀／綜合報導

《韓聯社》報導，南韓今（3）日新增新冠肺炎（COVID-19）600例確診，全國累計4812人感染，目前有29名患者死亡。為了避免疫情擴散，美國副總統潘斯（Mike Pence）表示，南韓所有的機場開始檢查所有直飛美國的旅客體溫。

報導指出，大約60％病例都與新天地教會在大邱的分支有關；大邱擁有250萬人口，是南韓第四大城市。南韓總統文在寅表示，政府所有部門進入24小時戒備狀態，國家等同向疫情開戰。