拒送早餐到醫院「老闆娘訴苦衷」　網友撻伐無奈強調：真的沒有歧視護理人員

▲拒送早餐到醫院！他怒轟「醫護實在可憐」 老闆娘曝苦衷：口罩只有兩個。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

知名便當店正忠排骨飯先前因拒送醫院引起討論，最後業者道歉，並捐出100萬防疫，平息民眾怒火；不料，現在又有民眾爆料，台東一家早餐店拒絕送餐到醫院。對此遭到撻伐的早餐店老闆娘無奈表示，餐點大量人手不足，加上口罩一個禮拜只有兩個。

民眾在臉書社團《台東人大小事》寫道，「早餐店拒送早餐給台東基督教醫院，說沒有口罩，覺得護理人員實在很可憐；東基加護病房時常只有一個護理師，顧2位重症病人，尿尿都有問題了，是要誰先死。」貼文一出，引起正反兩極討論。

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有人認為，店家沒有同理心，號召大家拒吃。但也有人覺得，應該也要考量到店家，他們的防護比起醫護人員較簡單，不送也是情有可原。

對此，早餐店老闆娘出面澄清，因為送完醫院，口罩就要丟棄，但一個禮拜只能拿兩個，平時營業會接觸到很多客人，又不行不戴，加上訂購餐量大，人手不足，「他就說我們（因為是）醫院、疫情關係不送。」老闆娘強調，真的沒有歧視護理人員。

基督教醫院醫務部主任洪樂堯則緩頰，護理人員有不方便之處，而店家也有壓力，正值全民防疫時刻需要的是互相包容，希望彼此能夠體諒來代替指責。

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