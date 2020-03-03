快訊／破壞電子腳鐐逃逸！花蓮「計程車之狼」現蹤高雄　警網圍捕中

▲歐姓男子破壞電子腳鐐逃逸。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者莊智勝／高雄報導

涉嫌強盜、性侵案件的「計程車之狼」、花蓮男子歐力源遭判處無期徒刑，雖獲得假釋，但2日晚間歐嫌破壞電子腳鐐逃往台北，還搶劫一處檳榔攤得手5000元。警方深入追蹤，發現歐嫌所駕駛轎車現蹤高雄大寮，目前已經通報線上警網追查，正展開圍捕中。

花蓮地檢署指出，53歲的歐嫌因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，花蓮地方檢察署2017年8月15日於歐男假釋出監並付保護管束，地檢署認有高度再犯之風險同日對歐姓男子實施科技設備監控（即俗稱電子腳鐐），並命晚間10時起至翌日上午5時許不得離家外出（俗稱宵禁），其餘時間仍可離家，但全程均有該科技設備監控行跡。

不料2日晚間9時55分許，地檢署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同警方前往歐姓男子住家查看，發現科技設備已被砂輪機破壞，且歐男已逃離住處，經觀護人通報檢察官，檢察官並立即以歐姓男子涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，同時開立拘票囑警全力追捕。

歐男在破壞電子腳鐐後一度逃往北部，還在3日凌晨於台北市大同區犯下檳榔攤搶案，得手現金5000多元；隨後警方沿途追查，於上午發現歐嫌座車出現在高雄橋頭、岡山、大寮一帶，現正展開圍捕中。

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▼「計程車之狼」歐力源。（圖／記者王兆麟翻攝）