快訊／抓到了！花蓮假釋犯剪斷電子腳鐐逃到高雄　岡山交流道附近落網

記者洪靖宜、吳奕靖／高雄報導

花蓮一名歐姓男子曾因犯下強盜罪而入院服刑，雖已於3年前假釋，但仍需配戴電子腳鐐接受監控，但他卻於2日晚間自行將腳鐐破壞後逃逸，破壞腳鐐後，又於3日凌晨跑到台北大同區搶劫，調查後發現歐嫌所駕駛轎車現蹤高雄，高市警方全力動員追捕，終於在岡山燕巢交流道附近抓到人。

▲歐嫌落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

53歲的歐嫌因懲治盜匪條例等罪，經法院判處無期徒刑確定，花蓮地方檢察署2017年8月15日於歐男假釋出監並付保護管束，須配戴電子腳鐐接受監控，但2日晚間9時55分許，地檢署發現科技設備出現異常訊息，隨即通知轄區派出所，地檢署觀護人並會同警方前往歐姓男子住家查看，發現科技設備已被砂輪機破壞，且歐男已逃離住處，經觀護人通報檢察官，檢察官並立即以歐姓男子涉犯毀損公物等罪嫌立案偵辦，同時開立拘票囑警全力追捕。

歐男在破壞電子腳鐐後一度逃往北部，還在3日凌晨於台北市大同區犯下檳榔攤搶案，得手現金5000多元；隨後警方沿途追查，追查後發現，歐男駕駛車號ATS-5771的轎車已逃至高雄，警方已通報所有線上警網，追緝這輛車，鎖定車輛後一路掌握，目前警方已經在岡山、燕巢交流道附近抓到人，後續送高雄市刑大。

▲歐嫌用車 。（圖／記者吳奕靖攝）