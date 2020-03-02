新加坡研究：新冠肺炎發病初期「病毒量更多」　跟SARS相反！

▲新加坡研究新冠肺炎發病初期的病毒量最多。（示意圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）影響全球，世界各國都針對新冠肺炎病毒做出各種研究，找出防堵的方式，新加坡研究指出，患者發病初期症狀雖然輕微，卻是體內病毒量最多的階段，隨著症狀發展病毒量逐漸減少，這代表著患者體內病毒量與症狀嚴重度並不呈正相關。

根據新加坡聯合早報報導，患者感染新型冠狀病毒後，一般先出現咳嗽、發燒等輕微症狀，之後再惡化至肺炎等，但是當患者發展為肺炎時體內病毒量已顯著減少。

新加坡衛生部首席衛生科學家陳祝全指出，這種情況與SARS相反，SARS是隨著病情加劇患者體內才產生更多病毒。新冠肺炎特徵更像流感，患者症狀較輕微時體內有更高的病毒量。陳祝全曾在SARS疫情期間擔任新加坡衛生部醫藥總監。

▲病毒量更高是否代表傳染性更強，還需要更多研究。（圖／取自免費圖庫pixabay)



病毒量高是否意味著傳染性較高？梁玉心說，這需要更多研究才能確定，透過聚合酶鍊式反應檢測的是病毒基因量，但無法分辨活病毒和死病毒，而只有活病毒才能自我複製並具有傳染性。

關於無症狀感染者是否會傳播病毒，新加坡伊麗莎白山醫院傳染病顧問梁浩楠認為，患者體內就算有不少病毒，如果沒有咳嗽等症狀，病毒大致上會保留在體內。

陳祝全說，病毒主要通過咳嗽或打噴嚏時的飛沫傳播，無症狀感染者除非是通過與家人共享食物或密切肢體接觸而傳播病毒，此外不太可能在社區傳播。

梁玉心也指出，目前可以找出新加坡本地多數病例之間的關聯，如果新冠病毒的傳播主要來自無症狀感染者，那麼很難找出這些聯繫。

研究人員呼籲，公眾就算出現輕微症狀也不能掉以輕心，也需要佩戴口罩並及時就診。

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