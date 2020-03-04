WHO：新冠病毒無人具免疫力！呼籲各國提高口罩產量

▲隨著疫情蔓延，全球口罩都出現短缺問題。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電

世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，2019冠狀病毒是新病毒沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4%，另憂心個人防護設備短缺損害各國應對能力。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦記者會上說明病毒疫情最新情況，表示目前全球累計9萬893例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例、死亡3110例。

譚德塞指出，隨資訊增加愈來愈能了解這種病毒疾病，並非嚴重急性呼吸道症候群（SARS），也不是中東呼吸症候群（MERS）及流感。它是具有獨特特徵的獨特病毒，也是一種新病毒，沒有人對此具有免疫力，代表會有更多人容易感染。

▲新冠肺炎致死率3.4%高於流感的<1%。（圖／路透）

他說明COVID-19與流感重要區別包括，COVID-19傳播效率不如流感，對流感而言，感染但尚未發病的人是主要的傳播驅動力，但COVID-19似乎並非如此。來自中國的證據顯示，只有1%的COVID-19病例沒有症狀，且大多數病例在2天內出現症狀。

第2個主要區別是COVID-19疾病嚴重性高於流感，目前全球死亡率約3.4%，而流感死亡率遠遠低於1%。

隨疫情蔓延，他說現今外科口罩價格上漲6倍，N95口罩漲逾3倍，且要數月以後才能交貨，十分擔心囤積及濫用造成全球嚴重短缺，正在損害各國應對能力，無法保護醫護人員就無法停止病毒，呼籲各國採取激勵措施，鼓勵製造商提高產量。

此外，譚德塞表示今天是他的生日，而最好的禮物是來自剛果民主共和國，已有2週沒有伊波拉病例報告，這對全世界都是好消息。（編輯：王永志）1090304