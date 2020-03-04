中美國防部長通話　魏鳳和：中方始終即時通報疫情訊息

▲中國國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

新冠肺炎疫情發生以來，中美國防部長於昨（3日）進行首次電話通話。據大陸官媒報導，中國國防部長魏鳳和在通話中，介紹了中方防控新冠肺炎疫情的情況，並表示中美兩軍要堅持協調、合作、穩定的總基調，透過對話解決分歧。

魏鳳和說，中方始終秉持人類命運共同體理念，即時通報疫情信息，與世衛組織密切合作，積極為發生疫情國家及在華外國公民提供幫助，得到國際社會高度認可。

▲中共解放軍投入全軍4000多名醫護人員，進入武漢防疫。（圖／路透）

他認為，目前的防控成效，彰顯了中國共產黨領導和中國特色社會主義制度的顯著優勢。魏鳳和提到，不久前，習近平主席與美國總統川普通話，就發展中美關係達成重要共識；中美兩軍要認真落實兩國元首共識，堅持協調、合作、穩定的總基調，本著平等和相互尊重精神，通過對話磋商解決分歧，推動中美關係沿著正確軌道向前發展。

據中國國防部網站資訊，美國國防部長艾斯培對中方，特別是中國軍隊為防控疫情所作的努力表示讚賞，並表示願意密切美中兩軍對話磋商，加強包括防疫抗疫方面的交流合作。

報導稱，中國國務委員兼國防部長魏鳳和於3日，應約和美國國防部長艾斯培（Mark Esper）通電話。回顧上次中共官媒揭露的雙方通話時間，是在2019年11月初，而後兩人於該月中在泰國曼谷會面，雙方在當時的談話內容中，提及台灣、香港等問題。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以