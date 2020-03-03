陳揮文酸台防疫「作秀過頭」　護師工會嘆：日檢疫官戴口罩仍確診

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，日本媒體先前列出時間表大讚台灣防疫政策，不過，1日有網友挖出資深媒體人陳揮文上月24日的廣播節目，內容抨擊台灣防疫是作秀作過頭。對此，台灣護師醫療產業工會（簡稱護師工會）理事長陳玉鳳認為，不應該這麼說，畢竟防疫「全副武裝」不僅是保護自己，也是保護別人。

陳揮文2月24日在「飛碟晚餐 陳揮文時間」的廣播節目中提到，從鑽石公主號回台的旅客都是全副武裝，戴著護目鏡、口罩、手套，還穿防護衣，「我真心覺得作秀作過頭了」，看看美國和其他國家，沒有人撤僑和台灣一樣從頭包到腳，「美國人體格比較好不怕死，我們台灣人比較怕死，所以我們要穿防護衣，有這麼可怕嗎？」

▲面對疫情，台灣各大醫院的醫護人員全都繃緊神經。（圖／記者屠惠剛攝）

陳揮文接著說，武漢包機第一批返台的旅客都沒穿防護衣，其他國家撤僑也是都只戴一個口罩，「美國更厲害，美國連確診都載回去。」然而，隨著疫情持續擴散，日本被世界衛生組織列為主要的關注重點國家之一，美國2日更是一夜新增4例死亡，陳在廣播節目中的談話也被PTT網友挖出來討論，「整天講那些543的，對防疫有什麼幫助」、「看不出作秀，但造神是有」、「你（陳揮文）應該向他們道歉」。

對於網路上的爭論，護師工會理事長陳玉鳳接受《三立新聞》採訪時認為，陳揮文的言論非常不應該，全副武裝不僅是保護當事人，也可以保護其他人和醫護人員，況且要說他國防疫只戴口罩，後來日本也出現檢疫官確診的案例，怎麼能說台灣防疫全副武裝就是在作秀。