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全球新冠肺炎3087死破9萬確診！伊朗66病亡中國以外最多　義342人確診

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國新冠肺炎確診人數即將突破100人。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

WHO新冠肺炎最新報告指出，截至2日下午，中國境外共64個國家確診新冠肺炎8774例，死亡共計128例。過去24小時，中國境外新增新冠肺炎1598例，新增6個國家（亞美尼亞、捷克、多米尼加、盧森堡、冰島、印尼）出現新冠肺炎病例。

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）重申目前尚未達全球大流行（Pandamic），但他再次警告很有可能會發生。他2日在瑞士日內瓦召開記者會，指出南韓、伊朗、義大利和日本是中國以外，疫情蔓延最重最快的國家，目前中國境外新增病例數幾乎是中國境內的9倍。

譚德塞表示，全球9萬例確診中，90％來自中國，大部分集中在湖北省，中國境外的8774例中，81％來自4個國家，分別為日本、南韓、義大利和伊朗。

東亞方面，日本截至2日晚間，單日新增確診19例，包括北海道、神奈川、新潟、大阪、愛媛和高知縣的18例，另外1例則是鑽石公主號乘客，目前確診總數至少980例，12人死亡。南韓2日確診總數快速增長到4335例，26人死亡。

中東方面，伊朗2日新增確診人數523例，單日新增死亡人數增加12人，總計確診為1501例，66起死亡病例中，包括一名71歲的國家利益委員會高階顧問；伊朗成為中國以外死亡人數最多的單一國家，感染官階也成為全球最高。另外，沙烏地阿拉伯2日宣布首例確診，波斯灣周邊國家至此全數淪為疫區。

歐洲方面，義大利疫情已經進入羅馬，全國單日新增342例確診，死亡人數增加18人，共計確診2036例，死亡52例。法國1日確診至少130例，2名病例死亡，2日新增確診61例，死亡1例，共191例確診3死。

美洲方面，截至2日，美國新增4例死亡病例，累計91例確診，共6人死亡。據了解，病逝的6人全部集在華盛頓州，其中5人住在金郡（King County），該州內至少還有18人確診。

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