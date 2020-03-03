東京奧運跟「武漢」犯冲？80年前爆冷成非西方主辦國　最後因武漢被逼放棄

▲2020東京奧運因為全球新冠肺炎疫情影響，能不能如期舉行，全球都在看。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸新冠肺炎全球延燒，今年預定在7月24日於日本東京舉行的夏季奧運會，目前因為日本疫情出現大爆發，東京奧運還辦不辦？已成為懸念。國際奧委會日前甚至直言，如果日本與全球疫情狀況變得更危險，東京奧運取消的機率會比延期更大。但有外國媒體發現，其實日本在80年前，也曾獲得夏季奧運的主辦權，當時舉辦地點也在東京，但同樣也為了「武漢」，最終宣告停辦。

根據《香港經濟日報》報導，日本東京奧運，過去在歷史上，的確有過臨陣被取消的紀錄。回顧文獻資料，當時是在1940年、第2次世界大戰期間，原本東京在1936年，擊敗了芬蘭首都赫爾辛基、義大利首都羅馬等國家，大爆冷門拿下第12屆的夏季奧運會的主辦權，當時日本可以說是第一個有「非西方國家」獲得主辦權的國家，意義非常重大。

但在取得奧運主辦權的隔年，日本對中國全面發動戰爭，本來想打著速戰速決的策略，但最後失敗。據了解，日本在1938年，傾全軍之力要打贏「武漢會戰」，當時在日本本土，只駐守1個師團，由於人口銳減；加上日本軍方以戰爭需要金屬為由，竟要求體育場館以木頭建造場館，當時日本國內不支持舉辦奧運的呼聲，也逐漸浮現。

最終，日本在1938年7月，宣告放棄舉辦1940年東京奧運，直到1964年才真正舉辦奧運。而本屆2020年東京奧運，是否又因「武漢」再度停辦，已成為全球關注焦點。

更多 CTWANT 報導

與成人大不同！新冠肺炎「最偉大的偽裝者」 醫：嬰幼兒攻擊點「在腸胃」

華航「雪崩式」大砍49％航班 內部公開信曝光：推更多應變方案

死亡率可推算！新冠肺炎「病程模式」 5％呼吸窘迫者40％死亡