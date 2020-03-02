▲ 消防局特搜及台東分隊增建工程將完工，打造消防弟兄「第二個家」。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



記者楊鈞典／台東報導

台東縣消防局辦理台東分隊、台東大隊暨特搜分隊增建工程，進度分別已達90%及68%，將分別於109年3月及6月完工。縣長饒慶鈴2日特別聽取工程執行情形，希望早日完成消防廳舍整建，打造消防弟兄舒適安全的「第二個家」，以提升消防同仁辦公環境、備勤居住品質及提高各式車輛之妥善率。

饒慶鈴今日上午9點30分前往消防局視察，並由行政科長鍾明智說明，消防弟兄平均每人待在消防隊部出勤或待命的時間約5天，因此縣府於105年至108年爭取花東基金2期計核定補助1億5,400萬元，辦理消防局「豐田分隊暨多功能搜救犬訓練場新建工程、都蘭分隊新建工程、泰源分隊新建工程、台東分隊二期工程、台東大隊暨特搜分隊二期工程及豐榮分隊新建工程」。

饒慶鈴在視察後表示，消防勤務之運作從出勤開始至到達事故現場是和生命的時間在賽跑，因此每位消防員都負有重大的責任與挑戰，消防局於100年陸續擴充消防人力，至今現有員額達335人，致使消防局廳舍大幅不敷使用，且消防夥伴們勤二休一的工作性質，日夜職守於工作崗位，打造舒適的工作環境是必要的，希望各項增建或新建工程能夠順利發包，並且如期如質來完成，期為消防弟兄打造一個舒適安全的「第二個家」。

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