經濟部工業局公職招考競爭激烈　崑大環工系搶下3席

▲經濟部工業局所屬工業區污水處理廠操作維護公職人員招考，崑山科技大學環境工程學系畢業生大放異彩，在全國僅錄取14名的激烈競爭中搶下3席。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

經濟部工業局所屬工業區污水處理廠操作維護公職人員招考，崑山科技大學環境工程學系畢業生大放異彩，在全國僅錄取14名的激烈競爭中搶下3席，錄取率逾2成，相當不容易，目前3人均已報到就職。

在崑大環工系扎實的訓練下，學生在畢業後能與業界無縫接軌，在公職考試上更是得心應手，經濟部工業局此次招考相當競爭，該校佔有3席，106級大學部畢業生林佑仕錄取安平工業區污水處理廠、105級碩士班畢業生施吉鴻錄取觀音工業區污水處理廠、96級碩士班畢業生何伊庭則錄取臨海林園大發工業區聯合污水處理廠。

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環工系主任許蕙琳表示，系上對於學生在就學期間即安排完整之技術訓練與輔導，包括廢水處理廠操作實務、廢水處理廠機電設備、產業水污染防治、廢水處理專業證照輔導、產業水污染防治與專業實習等課程，使所有學生在畢業前均能取得環工專業證照，因此學生一畢業便能投入各公私立場所環境保護工作，立即與業界接軌。此次公職考試不論是學科與術科，環工系畢業生皆能輕鬆取得高分，就是最佳證明。

崑大指出，環工系是培育國內環境保護人才的重要搖籃，不少系友擔任政府或企業界要職，包括張根穆現任嘉義縣環保局局長、周妙旻現任台南市環保局主任秘書、蔡彥宏現任嘉義縣環保局空氣噪音防制科科長、李宗燦現任民雄工業區服務中心主任、郭幸男現任新營工業區服務中心主任、彭新龍現任安平水資源回收中心廠長、張簡祥聯任職大樹污水處理廠廠長、莊宏仁任職路竹科學園區污水處理廠廠長、李旻興任職馬祖污水處理廠專案主管等。此外，許富大、盧禹銓與蔣春茂等系友均擔任環保工程公司負責人，校友表現優異亮眼。