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3／2連假後上班不憂鬱　伯朗、星巴克推買一送一與滿額分享券

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▲▼ 伯朗咖啡 。（圖／業者提供）

▲伯朗咖啡館3／2上班日推飲品買一送一優惠。（圖／伯朗咖啡館提供）

記者蔡惠如／綜合報導

228連假全台天氣晴朗，雖有新冠肺炎疫情肆虐，民眾出遊仍然踴躍，休息3天之後回歸上班日，Monday Blue感覺又加重了，伯朗咖啡館與星巴克以「春日」為名，分別推出限時買一送一、消費滿額送分享券回饋，讓你連假上班不憂鬱。

伯朗咖啡館趁著春天感來臨，3月起將推出飲料與甜點春季新品，包括經典芋泥布丁、甜而不膩的栗子蒙布朗等上架，每款售價250元，3／7前推特價200元；「楓寧冰咖啡」與無咖啡因的「蜜桃鳳梨水果茶」也是春季新飲。

▲伯朗咖啡館2020春季季節飲品。（圖／伯朗咖啡館提供）

▲伯朗咖啡館2020春季季節飲品。（圖／伯朗咖啡館提供）

而伯朗另針對3／2連假開工首日，也加碼舉辦飲品買一送一，不限時段、不限同品項讓消費者自由選擇。Lounge卡友也持續在每週五推固定優惠，持伯朗 Lounge卡全額扣款，可享飲品買一送一。

星巴克則於3／2起至3／10期間推出「享受春天好友日」，用原價點購2杯大杯以上飲料，即可獲得咖啡好友分享券1張（最後兌換日為2020／3／12）。另在3／8婦女節當天，也推Happy Women Day，活動當天女性顧客購買兩杯容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即可享第二杯半價優惠。以上優惠飲品品項與數量均有限定，且部分門市不提供其優惠，以店家現場提供商品與條件為準。

▲星巴克萬聖節買一送一。（圖／翻攝星巴克官網）

▲星巴克推滿額好友券回饋活動。（圖／翻攝星巴克官網）

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