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Jamie’s Italian餐廳無預警關店　新光三越錯愕：「我們也是今天才知道」

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▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，僅在官方臉書說明今為最後一天營業日，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

打著英國電視名廚傑米奧立佛（Jamie Oliver）招牌的Jamie’s Italian義大利餐廳，今（2／27）在官方粉絲團發出正式公告，表示「營業到今天為止」，無預警結束營業，所在的新光三越信義新天地表示，這消息賣場也是今天早上才知道，不過對方已經有請律師進行後續合約處理問題。還有網友在底下留言「不能接受，連吃最後一次都來不及。」

▲Jamie’s Italian台灣緊急宣布停業。（圖／翻攝Jamie’s Italian Taiwan台灣官方粉絲團）

▲Jamie’s Italian台灣緊急宣布停業。（圖／翻攝Jamie’s Italian Taiwan台灣官方粉絲團）

▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

Jamie’s Italian在2016年11月聲勢盛大在台開幕，當時還要排隊進場，月營業額最高破千萬元，還成為打卡熱點，2018年Jamie's Italian餐廳爆發財務危機，積欠房東、食材供應商的款項超過4130萬英鎊，甚至對員工欠款220萬英鎊，營運港台地區分店的香港Big Cat Group Limited劃清界線，表示2地餐廳業務不受影響，但已在餐廳形象上蒙上陰影。

▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

之後台灣分店陸續傳出服務態度不佳引發投訴等負面消息，雖然近年積極研發在地菜單、推出新菜，營運團隊也進行優化，卻無法回到剛開幕時的熱門盛況，香港店舖自去年反送中示威，營業額大幅下滑，今年剛開春又碰上新冠肺炎（COVID-19）疫情，前景不明，結束營業不令人意外，但無預警宣布今天是「最後一天」，速度之快則是近年罕見。

Jamie’s Italian雖在台灣僅有1間分店，但營業面積多達150坪，屬信義區百貨內中大型餐廳，新光三越表示，賣場跟廠商都有一定的合約內容，雖然Jamie’s Italian無預警進行停業，但之後仍會就合約履行與賠償部分跟廠商進行討論，對方也有委任律師進行後續處理，之後也會有新的廠商進駐。

▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Jamie’s Italian Taiwan無預警關店，2／27最後一天營業日內部仍空盪。（圖／記者蔡惠如攝）

▲Jamie’s Italian Taiwan關店當天才公布，許多民眾錯愕來不及訂位，最後一日下午店內僅有幾桌客戶。（圖／記者蔡惠如攝）

百貨業者表示，廠商突然結束櫃位、找不到人的狀況不是第一次，通常是在較小規模的業者才會有這情況，有時連公告都沒有發，隔天直接不開店，人去樓空的狀況也有發生，還要出動幹部去找人才能進行後續處理，Jamie’s Italian雖然無預警關閉，但至少還有找人善後。

台灣Jamie’s Italian義大利餐廳營業至2／27最後一天；香港Jamie’s Italian義大利餐廳則營業到2／28為止。

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