送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

▲艾國平指出，判決下來後他已經3年多沒工作，生活幾乎都在應付官司。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

沒想到駕駛救護車出勤途中車禍也會害自己惹上官司，高雄男子艾國平擔任救護車駕駛3年多，卻在2017年11月一次出勤途中，即便沿路鳴笛開閃光，仍然在三民區建工路上遭陳姓男大生騎機車擦撞，造成男大生、艾國平、患者、家屬多方受傷，事後艾與陳男因調解無果互告，一審時法官認定互有肇事責任，判處陳男拘役55天、艾國平拘役40天，但艾不服上訴，沒想到二審時合議庭認為當時載重送的病患「已終止醫療行為」，不屬於《緊急醫療救護法》規範，改判4個月徒刑，全案不得上訴。

據了解，車禍發生後雙方調解不成互告．檢方複訊後依《業務過失傷害》、《過失傷害》分別將艾、陳2人起訴，一審簡易庭法官依事故鑑定報告認為陳男為禮讓救護車是肇事主因，且當救護車已鳴笛示警時，原則上可不受交通法規約束，但是在出勤途中仍要注意行車安全，因此認定艾國平未注意車況也有疏失，屬於肇事次因，分別判處陳拘役55天、艾40天，可易科罰金，不過艾不服上訴。

直到二審合議庭時，法官發現相關事證中有一張救護車的出勤紀錄表，詳細載明艾當天從高醫載送一名留一口氣回家的患者，並在載送過程中提供呼吸器等維生設備，患者身上則有鼻胃管及導尿管等，明顯是要載送臨終患者回家，已不屬於緊急救護狀況的規範，且救護車也不能在非規定的範圍內鳴笛示警，雖艾男當時載送臨終患者本意雖不惡，但事後又未與陳男進行和解賠償，改判他4個月徒刑，可易科罰金12萬元，全案不可上訴。

艾國平接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，一審判40天他不服，主因是車禍鑑定報告他無肇責，但沒想到二審時法官卻又判更重，判決下來後已3年多沒有工作，目前也正在服勞役中；他說，當時接到出勤命令時，院方已告知患者昏迷指數3，靠氣切外接呼吸器，隨車人員有家屬、護理師等人，全程時速不超過40公里，當時在建工路上的確有闖紅燈，不過救護車出勤可不受交通規則約束。

艾國平表示，他當時是緩慢通過，並未在路口停止，機車忽然從巷子衝出來真的讓人反應不了，但法官卻又重判他4個月，心裡相當不服氣，但也只能遵照判決改服勞役，他也希望救護車相關規章上可以更完善，不然還有誰可以保障他們？

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