　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 救護車擦撞 。（圖／記者洪正達攝）

▲艾國平指出，判決下來後他已經3年多沒工作，生活幾乎都在應付官司。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

沒想到駕駛救護車出勤途中車禍也會害自己惹上官司，高雄男子艾國平擔任救護車駕駛3年多，卻在2017年11月一次出勤途中，即便沿路鳴笛開閃光，仍然在三民區建工路上遭陳姓男大生騎機車擦撞，造成男大生、艾國平、患者、家屬多方受傷，事後艾與陳男因調解無果互告，一審時法官認定互有肇事責任，判處陳男拘役55天、艾國平拘役40天，但艾不服上訴，沒想到二審時合議庭認為當時載重送的病患「已終止醫療行為」，不屬於《緊急醫療救護法》規範，改判4個月徒刑，全案不得上訴。

據了解，車禍發生後雙方調解不成互告．檢方複訊後依《業務過失傷害》、《過失傷害》分別將艾、陳2人起訴，一審簡易庭法官依事故鑑定報告認為陳男為禮讓救護車是肇事主因，且當救護車已鳴笛示警時，原則上可不受交通法規約束，但是在出勤途中仍要注意行車安全，因此認定艾國平未注意車況也有疏失，屬於肇事次因，分別判處陳拘役55天、艾40天，可易科罰金，不過艾不服上訴。

直到二審合議庭時，法官發現相關事證中有一張救護車的出勤紀錄表，詳細載明艾當天從高醫載送一名留一口氣回家的患者，並在載送過程中提供呼吸器等維生設備，患者身上則有鼻胃管及導尿管等，明顯是要載送臨終患者回家，已不屬於緊急救護狀況的規範，且救護車也不能在非規定的範圍內鳴笛示警，雖艾男當時載送臨終患者本意雖不惡，但事後又未與陳男進行和解賠償，改判他4個月徒刑，可易科罰金12萬元，全案不可上訴。

艾國平接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，一審判40天他不服，主因是車禍鑑定報告他無肇責，但沒想到二審時法官卻又判更重，判決下來後已3年多沒有工作，目前也正在服勞役中；他說，當時接到出勤命令時，院方已告知患者昏迷指數3，靠氣切外接呼吸器，隨車人員有家屬、護理師等人，全程時速不超過40公里，當時在建工路上的確有闖紅燈，不過救護車出勤可不受交通規則約束

艾國平表示，他當時是緩慢通過，並未在路口停止，機車忽然從巷子衝出來真的讓人反應不了，但法官卻又重判他4個月，心裡相當不服氣，但也只能遵照判決改服勞役，他也希望救護車相關規章上可以更完善，不然還有誰可以保障他們？

他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
中華電信隱藏版資費曝光　月租438吃到飽
怕老公太嗨死掉！第一美女離婚「72歲富豪」　開出超狂擇偶條件
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
快訊／奧運棒球6搶1資格賽　確定延至6月17日再打
快訊／印尼0病例神話破功！總統證實2人感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

小吃部慶生變群架！　苗栗快打警「對空鳴槍」強勢壓制帶回

控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

遭電子大廠資遣！總經理特助怒提告…成功復職討回100K月薪

假冒債主騙土地抵押變現　4人詐團狂撈6.6億

北市「健康關懷對象」路倒猝死　檢警相驗與否待檢驗結果出爐

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

又是彰化139線！　騎士帥氣過彎失控撞車噴飛　網諷「真療癒」

快訊／台南白河175線轎車墜山谷「全面燃燒」　駕駛疑被燒死！

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

小吃部慶生變群架！　苗栗快打警「對空鳴槍」強勢壓制帶回

控2男夜店撿屍…影片一放3人「有說有笑」她傻眼：怕被男友抓包才提告

雲林虎尾溪河床驚見白骨　捕魚移工嚇壞！警消擴大搜索

遭電子大廠資遣！總經理特助怒提告…成功復職討回100K月薪

假冒債主騙土地抵押變現　4人詐團狂撈6.6億

北市「健康關懷對象」路倒猝死　檢警相驗與否待檢驗結果出爐

送「最後一口氣」患者回家擦撞男大生遭重判　救護車運將：誰來保障我們？

又是彰化139線！　騎士帥氣過彎失控撞車噴飛　網諷「真療癒」

快訊／台南白河175線轎車墜山谷「全面燃燒」　駕駛疑被燒死！

湯文章／曾參殺人？平台業者自律才能抑制假消息

玉山Pi拍錢包卡好康再加碼　綁卡最高5% P幣回饋無上限

超可愛「棒棒糖溜滑梯」啟用　盧秀燕：今年將再改善50處公園

台股收盤下跌121點！一度回測平盤又重挫　終場失守11,200點

威廉森隔扣庫茲瑪轟新高35分　詹皇大三元平Kobe隊史第3與Zion講悄悄話

和男友大吵...汐止短裙女深夜站上頂樓女兒牆　警驚險拉下救命

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

翁立友爆「長年流鼻血」...成資深口罩族原因曝光！

南迴殊美特產豐富吸引遊客駐足　大武警籲勿違停釀憾事

快訊／MotoGP泰國站宣布「無限期延後」！年度前2站確定泡湯

社會熱門新聞

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

無業大叔「552部羞片」全上傳論壇

台南將軍槍擊命案再添1亡魂　郭女凌晨不治

新冠肺炎害載嘸人　2運將互K爆血

搭高鐵下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際

水上教練騙看梅花鹿　沙灘上7天「強硬訓練」4回

送臨終患者回家　救護車駕駛車禍被判刑

缺錢買毒搶刮刮樂！

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

更多熱門

相關新聞

鑫興鋁業董事長謝添寶捐贈救護車

鑫興鋁業董事長謝添寶捐贈救護車

台南市消防局19日上午10時於官田消防分隊，舉辦鑫興鋁業股份有限公司董事長謝添寶捐贈救護車儀式，由市長黃偉哲代表接受，希望該部救護車的啟用，能帶給台南市民最佳的緊急救護服務品質。

救護司機「被貼病毒標籤」　嘆：我們也怕

救護司機「被貼病毒標籤」　嘆：我們也怕

裕茂工業再捐救護車1輛

裕茂工業再捐救護車1輛

物資封好集中管理　鐵牛車拖運統一發放

物資封好集中管理　鐵牛車拖運統一發放

老翁每天點餐　傳出不用送飯18天後康復

老翁每天點餐　傳出不用送飯18天後康復

關鍵字：

救護車臨終患者

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新天地遭政府控殺人罪！　他痛快喊：殺雞儆猴

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面