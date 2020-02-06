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78歲老翁每天發訊息點餐　傳出「不用送飯」18天後奇蹟康復

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲醫護人員努力的對抗武漢肺炎，希望能讓患者都康復、出院。（圖／路透，下同）

實習記者曾筠淇／綜合報導

武漢肺炎的疫情雖仍在擴大當中，但也有不少人康復出院，中國大陸在2月3日時，已累計632例確診患者治癒並出院。日前就有已經康復的網友在網路上分享自己罹病後的心路歷程。另外，也有醫師呼籲，民眾千萬不要恐慌，要相信政府與醫護人員，日後也會在經驗的累積下，有更多患者健康的出院。

據陸媒《鳳凰網》報導，大陸已有超過2萬例的武漢肺炎確診病例，雖然患者數眾多，但醫師也在治療的過程中，更加了解這種新型冠狀病毒，因此也有了越來越多治癒者，而在網路上也有不少人分享自身經驗。

23歲的小吳（化名）在去年12月底，因發燒而住院，在驗出身上帶有新型冠狀病毒後，就被轉進武漢市金銀潭醫院。武漢肺炎在感染初期的症狀並不明顯，但在之後，即便已經對症下藥，小吳的肺部感染仍持續擴大，且情況一直不太樂觀。

小吳在住院18天後，先前針對肺部病毒感染的治療總算有了成效，接著的首要任務就是恢復小吳的肺部功能。小吳的肺部在先前並無法正常提供給身體氧氣，需要借助呼吸器來支撐，而小吳出院後，上海援鄂醫療隊的醫生許磊則表示，人們都有五葉肺，只要適當的鍛鍊，都可以跟正常人一樣繼續活動，不必太過擔心。

▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

另外，78歲的患者盧先生也分享了自身經驗，他在1月初因確診而住院，因此每天都會發訊息向妻子點餐，但在當月11日時，要妻子不用再來送飯了。盧先生不但高燒不退，加上因為年紀太大、患有糖尿病和高血壓的基礎疾病，因此隨時都有生命危險，醫療團隊也讓盧先生配戴了呼吸器來輔助治療。

雖然盧先生的治療起初並不甚良好，甚至曾考慮插管的可能。但在29日，盧太太終於又收到丈夫「點餐」的訊息，同時盧先生也在當日檢查過後，確定可以出院。因此盧先生表示，「相信我們醫護人員會全力救治你們，你們一定會好起來的」。

上海鄂援醫療隊的醫生周新表示，以整體的肺炎患者來看，有80%的患者都屬輕症，只要配合治療，一至兩週後，病毒就會慢慢不見，同時也會產生抗體。

武漢市金銀潭醫院綜合樓三病區主任倪正義也呼籲，希望市民們不要過度緊張，只要配合科學的防治、救治，加上醫師經驗上的累積，日後很有機會讓更多的人痊癒，而在與疾病抗爭之時，病人的意志力和家人的支持也都十分重要。

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