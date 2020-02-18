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救護車司機「被貼移動病毒標籤」　嘆成過街老鼠：我們也怕！網喊台人驕傲

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▲▼救護車司機「被貼病毒標籤」　嘆成過街老鼠：我們也怕！網喊台人驕傲（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲原PO喊話，「我防護做很好，請不用擔心！」（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

位處第一線的醫療人員，不該受到歧視！一名救護車司機表示，人人都怕被新冠肺炎（COVID-19）感染，他們何嘗不是？無奈返家後，還要遭到主委質疑消毒不乾淨，之後還可能被趕出社區，引發網友們心疼不捨，拍肩安慰「你們讓台灣人驕傲！」

「想不到這種事也會燒到我身上！」一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，職業是一位民間救護車司機，公司為講求方便迅速，特地在醫院附近出了一間房子當宿舍。

請繼續往下閱讀...

如今隨著新冠肺炎疫情延燒，他與同事卻被貼上「移動病毒」的標籤，今（18）日早上在停車場，恰巧遇見宿舍大樓主委，對方的一言一行讓原PO很不是滋味，對話如下：

主委：我跟你說，你們回來要先到管理室旁邊洗手，洗完手才能上去

原PO：我們進來前就會先用好了，還會用酒精噴過，你不用擔心

主委：你們進電梯什麼的也是…

原PO：喔！哇災、哇災（心裡無限個ooxx）

主委：我已經報疾管處，看你們這情況怎麼處理

原PO氣得在心中咒罵，「WTF，我瞬間變成過街老鼠是X。」直到下午，原PO結束出勤，拖著疲累身軀返回宿舍時，警衛阿北慌張走過來提醒，「你記得要洗手」，為了消滅對方的恐懼，原PO迅速拿起酒精狂噴，「警衛才沒有霹靂啪啦（唸）下去。」

截至18日，台灣疫情累計確診病例達22例，鬧得人心惶惶，原PO一吐心聲，「阿伯ㄚ！我比你還怕，但是我沒辦法拒絕，我防護做得比你們還好，請不用擔心我會去染到什麼奇奇怪怪的傳染給你們，你該擔心的是怎麼跟大樓裡的人宣導個人衛生清潔防護及社區清潔。」

「我是救護員我驕傲！我防護做很好請不用擔心！」不過原PO也擔心，主管向房東施壓，恐怕宿舍也住不久了，「看樣子過不久，可能就被趕走了！」

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▲▼救護車司機「被貼病毒標籤」　嘆成過街老鼠：我們也怕！網喊台人驕傲（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲▼救護車司機「被貼病毒標籤」　嘆成過街老鼠：我們也怕！網喊台人驕傲（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友聲援！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

文章曝光後，掀起大批網友打氣，「謝謝每一位第一線的英雄，你們讓台灣人驕傲」、「祝福主委一生平安健康，不會進出醫院」、「下次如果社區的人需要用到，需不需要全車連人帶車，先在他面前消毒一輪再進去救？」、「沒智商的人，實在很可憐」。

►生火了！連我媽都用到發光

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