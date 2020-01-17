勇者試喝「5毒蛇酒」！沒掛急診「一小杯硬整天」　30年更強蛇頭酒曝光

▲一名網友PO出一甕30年的蛇酒，掀起網路熱議。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

記者葉國吏／綜合報導

日前一位網友在新租來的家中翻到一甕「30年前的蛇酒」，而且甕中至少有5種毒蛇，發文問「還可以喝嗎？」沒想到這位網友還真的鼓起勇氣喝下，而且才一杯而已就效果驚人。

網友13日在臉書社團「新竹大小事」PO文，透露日前租下一間店面，他在獲得房東全權同意的情況下大整理，過程中他在2樓翻到一罐「30年前的蛇酒」，讓他忍不住詢問「還可以喝嗎？」。原來這間店面之前從事「殺蛇」工作，所以店內也有不少中藥材。

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▲網友還找到30年的蛇頭酒。

網友看見甕中毒蛇數量至少5條，而且由上往下分別是「龜殼花、雨傘節、百步蛇、鎖鏈蛇」等，原PO也透露14日已經開甕「聞味道還沒壞，16日會跟朋友一人一小杯，喝完看晚上是睡床上還是睡急診室」。沒想到16日他喝下後也報告狀況，威力效果驚人！

▲網友更新喝下蛇酒的成果。（圖／翻攝自Facebook／新竹大小事）

原PO更新文章指出「今天喝了一杯直接硬一整天，外加耳朵紅一整天。沒掛急診，可能可以拿去售壯陽喔」，另外原PO也在家中挖出鹿角、鹿腳數隻，甚至還有一壺30年的蛇頭酒，讓其他網友看到後驚呼連連說「發財了」。