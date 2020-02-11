汐止婆媽竊喜「來三溫暖自主隔離」！她一聽秒嚇逃...曝神扯真相引怒火

▲ 汐止大媽稱自己要隔離，卻偷跑出來享受三溫暖 。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎肆虐，在敏感時期一點風聲都可能造成恐慌，若惡意造謠更是會違法吃上刑責。一名女網友日前發文稱，她在健身房聽到一位阿姨自稱來三溫暖「自主隔離」，讓她當場嚇壞想檢舉；怎料得知超扯真相後，讓她怒喊「好意思開這種玩笑嗎？」

「太扯了吧！也太缺德！」一名女網友10日在臉書「汐止集團」發文，她表示自己當時在健身房三溫暖室時，聽到其中一位婆媽明明說自己在「自主隔離」，卻還大剌剌地出來和他人接觸，嚇得她趕緊衝出那個空間。

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心急的原PO當下心想著要如何檢舉，「1922會聽嗎？」無奈當時一切太匆忙，自己也沒戴眼鏡，完全認不出說話者是誰，「我不知道他到底是自己覺得應該要隔離還是有被說要隔離，但現在這麼敏感，好意思開這種玩笑嗎？」

▲疫情非常時期，一點風聲都容易使人恐懼。（示意圖／記者林敬旻攝）

怎料，原PO事後更新貼文表示，由於剛好有熱心民眾也聽到並且通知現場工作人員，阿姨才緩緩表示，自己是因為疫情的關係，過年期間哪裡都沒有去，所以才會「開玩笑」說自己只能在三溫暖自主隔離。

原PO轉述，工作人員後來也再三保證，阿姨是健身房的常客，絕對沒問題，請大家放心。但她仍認為，在這個敏感的時期，又是這麼小的密閉空間，真的很不適合開這種玩笑。

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