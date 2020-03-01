「誰來了都不准進！」湖北省長督導疫情　被擋在兒福院門外

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「誰來都不准進！」湖北省長王曉東督導疫情　被擋在兒福院門外

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▲▼湖北省長王曉東。（圖／翻攝自央視）

▲湖北省委副書記、省長王曉東。（圖／翻攝自央視）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠肺炎疫情尚未平息，疫情重災區湖北省嚴陣以待。省委副書記、省長、省疫情防控指揮部指揮長王曉東2月28日先後前往武漢市監獄、養老院及兒童福利院進行督導。不過，福利院負責人卻把王曉東擋在了門外。

當時王曉東抵達武漢市兒童福利院，負責人不同意開門，只願隔著鐵欄杆介紹內部情況，還說「孩子們的安全第一，誰來了也不准進」。王曉東表示體諒，「非常時期，就要有非常錯舉」，僅叮囑負責人在做好安全防護的前提下，要確保福利院生活物資無虞。

過程中，王曉東得知有一名院內兒童因病需救治時，當場安排武漢市為患兒開闢綠色通道，解決其看病需求。

武漢市蔡甸區袁家台方艙醫院負責武漢女子監獄疫情救治。在方艙醫院指揮中心，王曉東除慰問承擔救治任務的浙江援鄂醫療隊，也通過視頻系統查看救治情況。當得知臨時調派的司法幹警生活物資緊張，王曉東要求地方負責官員馬上解決。

至於頤德養老院，是武漢開發區的一家養老機構，目前仍是「零感染」。王曉東叮囑養老院負責人，一定要嚴防死守，一刻不能放鬆，精心照顧入住老人，把「零感染」的情況保持住，「老年人是高度易感人群，任何時候都不能掉以輕心、麻痺大意。」

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