確診新冠肺炎　男大生超狂「自我隔離」…30天沒傳染任何人

▲男大生確診新冠肺炎，做好超強隔離完全沒傳染給別人。（圖／翻攝《今日頭條》）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）傳染力相當強，世界上有不少國家出現疫情，不過，武漢一名男大生感到身體微恙，認為自己疑似感染後，硬是自我隔離了30多天，直到確診後，都沒有傳染給任何一個人，超狂的自我防護讓許多人都感到非常厲害。

綜合陸媒報導，這名男大生名叫郭岳，就讀武漢大學會計學專業，1月22日從湖北武漢回到河北滄州，當時他並未出現感染症狀，但由於從武漢離開，他在上機前就已做好充足防護，不但配戴了3層口罩，甚至還戴上手套，避免與人接觸，同時打電話請父親帶好酒精，以便幫行李消毒，「感染後有潛伏期，途中要接觸很多人，防護好，對自己、對他人都好。」

▼郭岳回家後，都在房間內吃飯，避免與家人接觸。（圖／翻攝《今日頭條》）

飛機抵達目的地前，郭岳沒有摘下口罩、手套，也沒有跟任何人交談，落地後，他立刻用父親攜帶的酒精噴灑行李，以及自己的全身，進行全面消毒。回家後，郭岳主動向住家社區通報狀況，說明自己從武漢回家，同時把自己隔離，「因為從武漢回來，我擔心傳染給他人，就準備把自己隔離14天。」

過了2天，郭岳得知同學確診的消息，害怕自己也得病，立刻前往醫院檢查，沒想到5天後真的確診新冠肺炎，「慶幸的是，回來後我一直把自己隔離在房裡，沒有密切接觸他人。」

郭岳隨後住進醫院治療，2月7日治癒出院，不過出院後，他沒有立刻回到家中居住，而是在住家的車庫展開獨居生活，「我擔心自己病情會出現反覆，回家後馬上把自己再次隔離起來，避免傳染給他人。」

▲出院後，郭岳仍在車庫中自我隔離了14天，直到確認痊癒。（圖／翻攝《今日頭條》）

為了避免與家人接觸，郭岳的三餐都由父母送到車庫門外，他再開小縫接收，與家人的溝通也全都透過手機視訊，避免傳染給家人。由於郭岳強硬的「自我隔離」，直到確認痊癒後，他們家完全沒人受到感染，這讓他感到相當欣慰。

為何要進行如此強硬的隔離？郭岳說，在醫院進行14天的隔離後，再在家中進行14天的隔離，這樣一共有2個14天，相對比較安全，也不會給家人、周圍的人添麻煩。

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▼郭岳出門捐血，幫助對抗新冠肺炎疫情。（圖／翻攝《今日頭條》）