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通霄電廠老舊彩繪煙囪汰換　3號機「功成身退」放倒

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記者黃孟珍／苗栗報導

台電通霄火力發電廠因機組汰換，在2019年已完成1、2號煙囪拆除作業，3號煙囪則於2月29日下午，用煙囪自體重量下壓傾倒，結束了30多年來供電給中部地區的重責大任；新的1、2、3號機組煙囪也已經設置完成，3支「彩繪煙囪」正式走入歷史。

▲台電通霄發電廠舊3號機組煙囪29日晚間進行拆除作業，利用煙囪自體重量下壓，成功放倒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台電通霄發電廠舊3號機組煙囪29日晚間進行拆除作業，利用煙囪自體重量下壓，成功放倒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台電通霄火力發電廠表示，原來的1、2、3號煙囪已至除役年限，最著名的就是煙囪上的彩繪圖案；分別為歡迎蒞臨通霄文字、乳牛與海豚圖案，其中乳牛代表著通霄著名民營牧場，海豚則象徵珍貴白海豚；1號煙囪與2號煙囪已先後於2018、2019年拆除，3號煙囪於2月29日拆除。

通霄發電廠指出，1號煙囪附近有許多建築物，使用切割工法，像甜甜圈似的一圈一圈切割後，再以大型吊具吊掛至地面碾碎清運，2號與3號煙囪周遭空間較大，則是採伐樹原理放倒，目前火力發電廠已設置新煙囪取代彩繪大煙囪，因為新設置的燃料為天然氣，所以煙囪的設計只有40米高，較原來舊式的80米短了一半，目前暫時不會有彩繪的動作。

▲還未到煙囪拆除的時間，就有大批民眾扶老攜幼在旁等待這歷史性的一刻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲還未到煙囪拆除的時間，就有大批民眾扶老攜幼在旁等待見證這歷史性的一刻。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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