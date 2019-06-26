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通霄地標「彩繪煙囪」運轉36載將拆除　偷渡走私全靠它指引

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▲台電苗栗通霄火力發電廠的6根大煙囪，其中3根彩繪煙囪因面臨老舊汰換準備拆除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台電苗栗通霄火力發電廠的6根大煙囪，其中3根彩繪煙囪因面臨老舊汰換準備拆除。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

台電苗栗通霄火力發電廠，有6根大煙囪，數十年在廠區內矗立著，這些高有120米，堪稱通霄鎮內最具指標性的建築；而這些煙囪，其中有3根彩繪大煙囪運轉了近36年的歲月，因機組過於老舊，將面臨汰換問題，躲不過將被拆除的命運，將在6月起，分9個月時間完成拆除工作，令當地民眾不捨。

這6根大煙囪，有4根是在20多年前，由前鎮長邱紹俊任內提出的建議，斥資上千萬元彩繪這煙囪，目的就是為了讓更多人注意到通霄這地方；其中1號機組上的「歡迎蒞臨通霄」6個大字，更是眾所皆知，而2號、3號上的乳牛與海豚圖案，也代表著通霄內的知名景點，另1根彩繪通霄鎮徽的是6號機組，預計運轉到2030年，暫時躲過這次被拆除的命運。

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▲台電1號機組的「歡迎蒞臨通霄」6個大字，更成為通霄的指標。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲台電1號機組的「歡迎蒞臨通霄」6個大字，更成為通霄的指標。（圖／記者黃孟珍翻攝）

台電通霄火力發電廠副廠長黃清泉表示，這6根煙囪建造於1983年，底寬有14公尺，高有120公尺，主要功能為排放發電機組產生的氣體，預計運轉25年，但因一再缺電，所以延續至2017年才正式除役。

機械組經理吳錫欽也說，拆除工程也不是這麼容易的事，光1號機煙囪，因為緊鄰工廠，稍有閃失將會造成重大損失，所以得用切割鋸除的工法來施作，光這根煙囪的費用，就要價將近2000萬。

當地民眾更表示，因煙囪高達百米，成為海上偷渡客的燈塔，也是走私船交易貨品的最佳地標，電廠附近防風林更有躲藏大陸客，和許多躲避查緝而亂丟的物品，而今彩繪煙囪即將拆除，也不會再有新建的大型煙囪，而這些地標也將成絕響。

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關鍵字：通霄,彩繪煙囪,拆除

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