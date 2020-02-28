黎智英恐嚇記者「X你老母」全程曝光　列「刑事恐嚇」今晨自家被補！　

▲黎智英參加多場反送中集會。（圖／記者黃彥傑攝）

記者劉亭／綜合報導

壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌於2017年恐嚇記者，以及涉參與去年7月反送中非法集會，今（28）日早上7時許被從自家帶走。據了解，黎智英曾在2017年一場公開集會上，大罵一名正在採訪的記者「X你老母」…等語，時隔2年半後被捕。

根據「東網」報導，事發於2017年6月4日，黎智英當晚到維園出席一場祈禱會，集會結束後，突然走到記者旁邊，指著在現場採訪的一名東方記者，大聲辱罵並且出言恐嚇，衝突狀況全程都被錄下。

記者指出，當晚如常進行採訪作業，與黎智英距離約7、8米，在拍攝現場畫面時，就發現黎智英多次對他怒視，期間沒有任何接觸或交談，等到晚會結束，記者剛剛放下器材，黎智英已走過來，劈頭就講了兩、三次「X你老母X」，之後繼續大罵，疑似認為記者近距離拍攝他。

事後記者覺得涉及恐嚇，隔天凌晨隨即前往大埔警局報警，警方將案件列為刑事恐嚇案，由港島總區形式總部重案組跟進。香港警方重案組今日（28日）早上7時許，港島總區重案組探員，到「壹傳媒」集團創辦人黎智英寓所調查。之後將其帶回警局調查。

另外黎智英也有另一案纏身，他去年8月31日參與非法的反送中集會，現身在場喊口號等，曾揚言不怕被警方大搜捕。而與他同樣在今晨被逮捕的李卓人及楊森等人，同樣也有參與當天集會。

