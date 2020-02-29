「林口長庚」躍升熱搜第2名！陳時中：請大家忽略地點…

▲「林口長庚」關鍵字躍升至熱搜第2名。（圖／翻攝自Google）

圖文／CTWANT

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布，國內再新增5例新冠肺炎確診病例，其中4例分別為案34退休婦人衍生個案。林口長庚昨才宣布禁止探病，指揮官陳時中今在記者會上，不小心脫口而出「林口…」兩字，讓民眾覺得兩者有關係，這也讓「林口長庚」關鍵字馬上躍升至Google熱門搜尋第2名。

新增的5例確診個案中，其中4例為昨日公布案34（指標個案）確診前於北部某醫院之接觸者，分別為1名清潔人員（案35）及3名護理人員（案36至38）；案39為北部60多歲女性，1月29日至2月21日與親友跟團至杜拜、埃及旅遊，於境外感染的可能性較高，目前已收治負壓隔離病房治療。

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▲陳時中不慎一句「林口…」，「林口長庚」馬上躍升至熱搜第2名。（圖／翻攝自Google）

而在稍早的記者會上，指揮官陳時中不慎脫口說出「林口…」，後來又緊急改口，被現場媒體詢問，這2個字代表的是地區或某醫院名稱，陳時中不願回答，僅說：「請大家忽略這兩個字」。此話一出，引發外界諸多猜測，也立刻讓「林口長庚」變成Google熱搜關鍵字。

全台新冠肺炎確診達39例，林口長庚醫院提高防疫規格，即日起禁止一般病房探訪，而加護病房的探病次數，也從原1天3次限縮為1天1次；台大醫院則是從3月2日起要求所有進出醫院者，需出示健保卡和相關文件，院方將刷查核旅遊史。

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