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因應國際新冠肺炎疫情　韓國、義大利入境者實施居家檢疫

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▲台南市衛生局提醒民眾，國人具韓國（27日起）、義大利（28日起；不含轉機）旅遊史者需進行居家檢疫14日。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市衛生局提醒民眾，國人具韓國（27日起）、義大利（28日起；不含轉機）旅遊史者需進行居家檢疫14日。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎（武漢肺炎、COVID-19）國際持續升溫，台南市衛生局提醒民眾，中央流行疫情指揮中心已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利列旅遊疫情建議列第三級警告，國人具韓國（27日起）、義大利（28日起；不含轉機）旅遊史者需進行居家檢疫14日。

台南市衛生局說，日本、新加坡、伊朗列第二級警示；泰國列第一級注意，衛生局將嚴密監控疫情變化，隨時調整台南市防疫策略。

請繼續往下閱讀...

衛生局提醒韓國、義大利均已進入社區傳播階段，鑒於國人至當地感染的風險提高，中央流行疫情指揮中心提升韓國、義大利旅遊疫情建議至第三級：警告（Warning），提醒民眾非必要請勿至當地旅遊。入境後須實施居家檢疫之對象，請依開立之「防範新型冠狀病毒旅客入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，應遵守之規定包括留在家中不外出、出境或出國，以及居家檢疫期間，自主詳實記錄體溫及健康狀況。

如有發燒或咳嗽等不適症狀，應主動聯繫里長、里幹事、衛生局所，或播打台南市防疫專線06-2880180，由衛生局所安排後續就醫事宜。違反相關規定者，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第2項，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰！

衛生局再次強調，目前由旅遊疫情建議等級第一級（泰國）及第二級（新加坡、日本、伊朗）國家入境的旅客，入境後14天內，應落實自主健康管理措施：(一)維持手部清潔，經常洗手習慣。不要用手碰觸眼、口、鼻。手部接觸到呼吸道分泌物時，請用肥皂及清水搓手及澈底洗淨。(二)於自主健康管理期間，每日早/晚各量體溫一次、詳實記錄體溫及活動史。

(三)無症狀者可正常生活，儘量避免出入公共場所，外出時，請佩戴醫用口罩。(四)如出現發燒、呼吸道症狀，請戴口罩儘速就醫。就醫時，並應主動告知醫師TOCC：旅遊史（Travel）、職業史（Occupation）、接觸（Contact）及群聚史（Cluster）。
(五)生病期間應於家中休養，並佩戴醫用口罩、避免外出。當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。(六)生病期間，與他人交談時，除戴上外科口罩外，儘可能保持1公尺以上距離。

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