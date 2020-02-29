防群聚感染風險　黃珊珊：小巨蛋活動應取消或延期

▲黃珊珊受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市副市長黃珊珊29日主持因應2019新型冠狀病毒疫情小組第14次應變會議，會後受訪時表示，針對小巨蛋大型活動的部分，會請捷運公司跟廠商做一些協商，「台北市是希望他們有關室內大型聚會部分會，朝向取消或延期的方式處理」。至於第33例、34例個案公布與否，黃珊珊定調是「中央職權」，中央怎麼說就怎麼做。

黃珊珊說，今天討論較多的是台北市的防疫旅館，在防疫旅館的部分，目前的確有很多旅館協助台北市一些國際旅客需居家檢疫變成人球的時候，很多旅館都有協助，包括接下來可能日本、韓國、義大利旅客入境會越來越多，這些居家檢疫或是國際觀光客增加的情況下，會努力爭取更多旅館加入防疫旅館行列。

黃珊珊說，目前防疫旅館大概有40間房間，已經有很多國際旅客住在裡面，希望能繼續增加，「如果韓國、義大利都回來的話，那將來的量會爆得很快」；黃說，目前檢疫旅館都是旅客自費，觀傳局也有擬一份6頁的防疫旅館SOP，大概防疫旅館配置，包括送餐怎麼送、怎麼接觸、垃圾怎麼收拾、房間怎麼樣消毒或是他們有就醫需求，這些SOP觀傳局都做得蠻完整的，很多其他縣市的政府跟旅館都有來跟台北市政府要。

至於防疫計程車部分，黃珊珊也說，已經開始使用，但使用的量真的不多，大部分有狀況的都已經送救護車，坐到防疫旅館的部分目前僅2人，狀況都還在可況置範圍內。

另外，目前病例不斷增加，還出現院外感染，但中央仍暫定使用口罩原則不變，是否會擔心？黃珊珊說，台北市的原則一樣，室內、密閉、不通風、近距離接觸長時間，不用特別擔心。

