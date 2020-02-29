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高考百日倒計時... 高三生集體陷焦慮！陸教育部：疫情「沒控制」前不開學

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▲▼2019年，正在準備高考的大陸學生們。考大學，念書，高中生示意圖。（圖／CFP）

▲受疫情影響，大陸學生仍無法回課堂上課。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸新冠肺炎疫情有所緩和，加上2020高考進入倒數百日，在家上網課的學生們紛紛敲桌，「什麼時候能開學？」對此，大陸教育部28日發布通知，稱「全國大中小學、幼兒園等開學時間原則上繼續推遲。原則上疫情沒有得到基本控制前不開學。」

通知指出，要精心謀劃中小學開學工作，扎實做好高校開學準備，「原則上疫情沒有得到基本控制前不開學，學校基本防控條件不具備不開學，師生和校園公共衛生安全得不到切實保障不開學。」

通知稱，中小學開學工作要強化屬地責任，錯時錯峰開學，做好教學銜接，原則上高三年級實行省域同步、初三年級同一市域同步；在此期間，未經省級教育部門批准，校外培訓機構不得擅自開展線下培訓活動；高校開學準備工作要落實分區分級精準防控策略，堅持屬地原則，建立跟蹤台賬，細化開學準備，設置獨立隔離區，落實錯峰返校。

▲大陸高考。（圖／CFP）

▲今年高考撞上新冠肺炎疫情。（圖／CFP）

然而隨著2020高考進入百日倒計時，正需要全力衝刺的時候，卻只能宅家看直播課自學，讓不少學生家長焦頭爛額。在山東煙台，一所縣中的所有高三學生都被要求每天早晨6點半和晚上10點，分別拍一張書桌的照片發送給老師。即使如此，該校一位語文老師還是不放心，他每天早上6點半會準時開始給學生打電話，讓他們背誦文言文。

對另一位武漢考生而言，他必須首先安撫自己焦慮的心情。春節期間，他每天起床先看兩眼手機，「今天又多了多少病例，高考倒計時又少了一天」，那段時間，用手機看網課，做題的他總忍不住切換屏幕，看一眼鋪天蓋地的新聞。

他說，自己為疫情感到緊張，因為這是此刻的生活，也因高考焦慮，那關乎他的未來，直到2月，他卸載了新聞App，不再看過多消息，必須回歸備考了。

特殊時期的學習備考，總會遇到意想不到的挑戰，網路問題只是其中之一。四川省涼山彝族自治州木里縣某高中的高三學生蘇小英說，她的班級本計劃與成都的一所知名高中同步直播復習，大家都很期待，但測試後發現，不少同學家的網速根本不行。

更讓她擔心的是，班裡幾位成績尚可的同學，近來從未在班群里簽到，「他們恐怕沒有網路。」她的不少老師在農村，網路環境比學生還差，日常答疑時，部分老師回復得慢，同學們乾脆在班級群里互相討論，自行解決。

不少高三生擔憂，今年高考是否會如期舉行？對此大陸教育部回應稱，要綜合評估疫情對考試考點組織、交通出行、命題制卷，中學教學等綜合因素影響。高考方案必須需保障廣大考生和涉考工作人員生命安全和身體健康。相關工作安排將及時向社會公佈。

▼高考是不少學生的人生轉折點。（圖／CFP）

大陸高考。（圖／CFP）

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