新冠肺炎蔓延至毛小孩？動物世界衛生組織：沒證據說接觸就會傳染！

▲目前尚未有證據顯示，貓狗會傳染新冠肺炎。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pexels）

文／中央社

（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）「財星雜誌」今天報導，香港一名武漢肺炎確診病例的寵物犬驗出微量病毒。總部位於巴黎的世界動物衛生組織（OIE）表示，目前沒有證據家畜與寵物會成為人類的病毒感染源。

根據「財星雜誌」（Fortune）的報導，在香港一名確診病人的寵物犬新型冠狀病毒疾病（COVID-19）的檢驗結果呈現「弱陽性」。

中央社記者今天向總部位在巴黎的世界動物衛生組織詢問看法與最新說明。OIE指出，目前尚無寵物和家畜遭新型冠狀病毒感染的證據，也沒有證據顯示寵物和家畜會是將病毒傳染給人類的感染源。

OIE向記者表示，已和香港相關單位取得聯繫。目前正在調查病毒是否來自與患病飼主的接觸，導致犬隻口鼻遭病毒污染。OIE強調，現階段就推斷這隻狗是感染新型冠狀病毒仍言之過早。

OIE進一步解釋，「污染」和「感染」不同。在病毒數多的環境，與外界有接觸的動物都有可能遭病毒「污染」。但動物的暫時性污染對於新型冠狀病毒擴散風險的影響，目前仍待調查。

OIE為防治動物疾病的全球性組織，成立於1924年，前身為「國際獸疫局」。總部位於巴黎，2018年時有182名成員國，台灣為成員國之一。