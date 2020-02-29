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48歲大叔「確診到出院」都沒症狀！專家揭「不是所有人都會生病」　原因曝光

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▲▼ 武漢肺炎,武漢大學中南醫院。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情仍在擴散。（示意圖，非本文當事人／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

新型冠狀病毒狡猾，相繼出現不少無症狀患者，廣東省韶關市更有一位48歲的男病人，從從確診到出院一直無異常症狀。對此研究人員說，如果這種無症狀病例很普遍，並且這些人可以傳播病毒，那麼遏制其傳播將更加困難，當年控制SARS病毒的關鍵是很少有無症狀的病例。

根據「韶關發佈」28日消息，韶關市2例確診新冠肺炎患者，現已從粵北第二人民醫院痊癒出院。其中一位48歲患者是湖北武漢人，1月21日到樂昌探親，期間主要活動範圍在白石鎮新田村委會帶頭組親戚家，1月27日經村居健康排查納入疫區來韶人員管理，並落實居家隔離。

該患者2月2日接受咽拭子採樣，2月5日核酸檢測呈陽性，立即被送韶關市定點醫療機構粵北第二人民醫院隔離觀察，並根據國家疾控部門指導意見，對其按照無症狀感染者進行管理。值得注意的是，該感染者身體「一直無異常症狀」。目前，這位感染者的病例已上報個省衛健委。

第二位出院患者是26歲的男子，長期居住在佛山順德區，1月23日-27日到香港探親，1月28日回到新豐縣豐城街道，2月9日因咳嗽、咽痛就診並被隔離治療，當日核酸檢測呈陰性，之後2次核酸檢測呈陽性，診斷為確診病例。根據流行病學調查，該病例與香港確診病例有接觸史。

▲武漢肺炎,新型冠狀病毒,口罩,體溫,檢疫。（圖／路透）

▲無症狀患者也可能成為傳染源。（示意圖／路透）

無症狀患者頻頻出現，容易造成防疫漏洞。根據《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》，目前所見傳染源主要是新型冠狀病毒感染的患者，無症狀感染者也可能成為傳染源。研究人員說，如果這種無症狀病例很普遍並且這些人可以傳播病毒，那麼遏制其傳播將更加困難，當年控制SARS病毒的關鍵是很少有無症狀的病例。

東南大學附屬中大醫院副院長、重症醫學專家邱海波解釋，新型冠狀病毒是一種新發現的病毒，這樣的病毒在人群中是普遍易感的，但並不意味著，所有人都會生病。

他接著指出，主要會有幾種情況，第一、一些人有足夠的自身抵抗能力，能把病毒清除掉；第二、病毒在一些人的上呼吸道能夠繁殖，但是這些人沒有症狀，就是所謂的「無症狀感染者」；第三、輕症病人，他們表現出乏力、發低燒或者乾咳等症狀；第四種、只有少數患者才會發展成重症或者是危重症。

首都醫科大學附屬北京地壇醫院感染二科主任醫師蔣榮猛說，「對於無症狀感染者，不需要特殊治療，但是需要隔離觀察。」

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