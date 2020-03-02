影／北部退休婦與案24「住同醫院」　院內感染早爆發？指揮中心澄清

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎確診來到41人，其中案北部退休婦（案34）造成的院內群聚，感染源尚不明確，現爆出該婦與先前無出國史的確診女性（案24）住在同一醫院，遭外界質疑關聯性。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳坦言，兩人的確是在同一醫院，但入院時間不同，在急診的時間與位置都沒有重疊，兩位病人之間，應該沒有交互感染的機會。

▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳 。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心今（2）日召開記者會公佈最新疫情，北部退休婦女兒於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴母親及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今日確診，為我國第41例確診個案。

張上淳提到，案34與案24都是由急診收治住院，但到急診的時間點不同，其中一人住院時，另一人已住到加護病房，且照顧單位也完全沒有重疊。

此外，依據目前了解，北部退休婦住的病房比較特別，為駐院主治醫師照顧的單位，晚上也是由主治醫師值班，護理人員也是固定那幾人，因此追查發現，病人之間是沒有交錯感染的機會。

北部退休婦引發的院內感染，至今已有3名護理人員、1名清潔人員確診。另有媒體提問，該名清潔人員的感染源是否釐清？是否可能早就爆發院內感染？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，如果該名清潔員是感染源的話，「院內感染早就爆發了」，但指揮中心仍會持續做調查，釐清感染源。

▲全台確診者關係圖。（圖／曾梓倩製）