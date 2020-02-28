30多歲男跟團赴日確診！陳時中：暫不考慮邊境管制「需更關注韓國、義大利」

▲疾管署記者會。（圖／記者張榮恩攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日公布2例新增確診，案33曾於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊。指揮中心指揮官陳時中表示，暫時不考慮對日本進行邊境管制，強調會隨時觀察，目前而言，韓國、義大利等還是我們關注較高的國家。

指揮中心今日公布國內新增2例COVID-19(武漢肺炎)確定病例，分別為北部30多歲男性(案33)及50多歲女性(案34)，其中案33於2月17日至22日與另外21人跟團至日本大阪旅遊，返國後於25日出現咳嗽、喉嚨癢情形，因症狀持續，於26日至醫院急診就醫採檢後返家，27日醫院通報送驗，於今日確診。

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陳時中表示，目前日本旅遊建議已是第二級，會隨時觀察，但還沒有要進行邊境管制，且韓國、義大利疫情更為險峻，才是指揮中心關注較高的國家。

國際間累計4,193例確診病例，分布49個國家/地區；病例數以韓國1,766例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)、義大利650例、伊朗245例及日本213例為多；病例中69例死亡，其中伊朗26例、義大利17例、韓國13例、鑽石公主號4例、日本4例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。

▲全台確診人數來到34例。（圖／翻攝疾管署網站）

▲國際疫情分析。（圖／翻攝疾管署網站）