「台灣隊長蔡英文」Telegram新開幕　不到一天粉絲破萬

記者張乃文／綜合報導

總統蔡英文開設Telegram頻道，取名「台灣隊長蔡英文」，雖然是新開幕，但不到一天的時間就已經破萬粉絲加入，蔡英文也在Telegram表示，感謝網友在她開設自己的Telegram帳號前，就特別替她開設了頻道幫忙轉發貼文。

蔡英文28日開設新的通訊軟體「Telegram」帳號，取名為「台灣隊長蔡英文」，並強調這是「小英唯一官方頻道！辣台派專屬Telegram訊息，趕快加入才能收到喔！」對於轉戰新式通訊軟體的想法，蔡英文幕僚表示，過去蔡英文都以LINE官方帳號為主，目前有70多萬粉絲，不過，每發1次訊息，LINE計算就是70多萬則，去年平均每個月要發出1800萬則，換算下來，全年即超過2億則。

蔡英文幕僚提到，過去LINE的服務是吃到飽的收費方式，但今年卻改採「以量收費」，因此，粉絲數多、發出的訊息也相對增加，收費更同時變高。幕僚解釋，由於蔡英文過去使用LINE「完全沒有使用公務費用」，都是個人支出，LINE改成以量計費後，若要維持去年的發送頻率，每年所需經費可能要破百萬元。

蔡英文幕僚說，討論的結果是，一樣尊重LINE服務費用的調整，不過根據調查，粉絲中有1成民眾使用Telegram，因此也希望藉此進行重度使用者轉換頻道，並做新嘗試，同時目前Telegram並沒有任何收費。

昨天才通知大家「搬遷」轉戰Telegram，蔡英文的帳號不到一天的時間，就有破萬的粉絲加入，讓蔡英文在今天於Telegram上發送訊息表示歡迎大家的加入，也感謝各位台灣隊友的支持，未來會在Telegram上持續發送消息。另外，蔡英文也感謝先前有熱情的網友，特別先開設蔡英文的Telegram頻道，幫忙轉發貼文。