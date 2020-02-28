2少年網路簽賭百家樂…賠17萬無力償債　慘遭毆打囚禁水塔逼債

▲新北市黃姓男子開設網路賭博網站，不滿鄭姓、傅姓少年網路簽賭百家樂欠下大筆債務未還，竟將2人雙手銬住囚禁廢棄水塔內。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者沈繼昌／桃園報導

桃園市鄭姓、傅姓少年去年在網路賭博網站下注百家樂積欠17萬元債務無力償還，網站黃姓負責人不滿2人遲遲未還債，去年9月間將2人約出後，夥同另一名黃姓男子痛毆2人，以手銬銬住囚禁住處頂樓廢棄水塔內3個多小時，後來載至汽車旅館要求傳簡訊給父母拿錢贖人，警方據報趕抵將2少年救出；桃檢最近偵結依傷害、妨害自由等罪嫌將2名黃男提起公訴。

檢警調查，23歲的黃姓男子去年9月15日凌晨找來鄭姓與傅姓少年到另一名黃姓男子住家談判2少年在簽賭網路賭博百家樂債務問題，但雙方協調沒有共識，黃男發現鄭姓少年在手機內留下「狀況不對，要報警」對話，懷疑可能向父母通風報信，遂持鐵棍、徒手痛毆2少年，導致頭、臉與四肢都有瘀傷，搶走2人手機後，以手銬將2人手臂銬住，逼迫進入大樓廢棄水塔內，囚禁3個多小時。

2名黃姓男子討論後決定逼迫少年還錢，凌晨4時許，將2少年開車載至台北市，喝令2人以手機傳簡訊給各自的父母，告知需籌錢17萬元匯入鄭姓少年戶頭才釋放2人，後來傅被逼著拿鄭的提款卡與密碼在某家超商領出2萬元現金，2名黃姓男子再將2少年帶去新北市新店區某摩鐵繼續以手銬銬住2少年限制行動，2少年父母接到兒子求救簡訊後報案處理，警方循線在摩鐵將2少年救出，並逮捕2名黃姓男子到案。

檢警偵訊時，黃男坦承因債務糾紛才約出2少年討論還債問題，也承認曾痛毆2少年；另名黃男也承認犯行，將2少年囚禁在頂樓水塔好幾個小時；2名少年則指證2名黃男犯行，少年的父母也出示手機對話內截圖佐證，警方則將手銬、鐵棍等證物提供檢方。

檢方認為，2名黃姓男子犯行明確，偵結依傷害、妨害自由等罪嫌將2名黃男提起公訴。

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