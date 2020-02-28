黎智英被控2罪！5月5日法院應訊...港警強調：不涉及政治考慮

▲黎智英參加香港818維園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

壹傳媒集團主席黎智英今（28日）清晨，被港警帶往九龍塘警署。警方隨後出面交代案情，稱拘捕了3名63至72歲本地男子，涉嫌參2019年8月31日非法集結案件，另外該72歲被捕男子涉嫌在2017年6月4日在港島東一宗刑事恐嚇案；3人均被立案並於本年5月5日東區法院應訊。港警強調，不涉及政治考慮。

綜合港媒報導，港島總區刑事總部（行政及支援）（刑事）署理高級警司黃東光表示，拘捕3名年齡介乎63至72歲本地男子，涉嫌參與一宗2019年8月31日在灣仔至中環區非法集結案件，違反第245章《公安條例》 第17A條，案件交由港島總區重案組第三隊跟進。

黃東光繼續指出，另外，該名72歲被捕男子涉嫌在2017年6月4日在港島東一宗刑事恐嚇案；3人均被立案並於本年5月5日東區法院應訊，「僅完成調查後就會進行拘捕，不涉及政治考慮。」

▲去年香港10.1銅鑼灣遊行，黎智英也現身。（圖／記者黃彥傑攝）

針對黎智英被捕，香港前特首、大陸全國政協副主席梁振英今日在FB發文表示，「香港是法治之區，不管後台多硬，管在外國有什麼保護傘，犯刑法或民法(包括誹謗法)的人都要受到制裁。我們要主動，要有擔當，政治勢力不能凌駕法律。」