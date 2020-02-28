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別再費勁「上滑關閉App」了！蘋果表示關閉背景程式更耗電

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▲▼省電小技巧。（圖／記者王曉敏攝）

▲「上滑」關閉App是許多iPhone用戶的習慣動作。（圖／記者王曉敏攝）

記者王曉敏／綜合報導

對於消費電子產品人們總是有一些「以為這樣會必較好」的習慣，如部分iPhone用戶每隔一段時間便會將後台App「上滑關閉」，不過跟據蘋果官方的說法，關閉後台不僅不會比較省電，反而會加速電池壽命的損耗。

關於iPhone背景程式到底要不要關閉到一直眾說紛紜，早在2016年就曾有國外網友致信給蘋果執行長庫克（Tim Cook），詢問他是否會經常關閉多工處理模式App及這對電池續航是否有正面助益？庫克並未回覆，但蘋果軟體工程進階副總裁費德里希（Craig Federighi）卻跳出來回覆該郵件，並明確向表示「不需要」（No and no.）。

據科技網站《9to5Mac》的說法，這是有史以來第一起蘋果高管對「殺後台」一舉動提出強烈的否定態度，這同樣也是第一次費德里希直接干預並回覆發送給庫克的郵件。而事實上，蘋果光方的支援頁面就寫道：「最近使用過的App出現時，它們不會開啟，而是處於待機模式，以方便您瀏覽並進行多工處理。您應該只在App沒有回應時，才強制關閉App。」

據報導，這些處於「後台多工模式」的App大多「凍結」在RAM中，系統會限制這些App僅在背景執行一些它們必須進行的工作，並釋放這些APP原本在前台執行時所佔用的RAM資源，而這也就是其幾乎不會消耗電量的原因。

真正影響電池續航的App只有那些實際在執行後台操作的App，如GPS導航、後台音樂播放等，但它們也是只有需要它們時才會運作，而關閉App將使iPhone從RAM中清除它，並在啟動時要求重新加載，這將消耗更多電量。因此，除非是該App出現故障或卡住而必須強制重啟時，才需要強制關閉它們（向上滑關閉）。

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