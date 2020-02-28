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全台威權象徵密度高！楊翠：每20平方公里就有一個

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▲▼立法院新會期開議，促轉會代主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會代主委楊翠。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

對於清除威權象徵進度，行政院促轉會代理主委楊翠28日表示，以平均數來看，包括銅像、中正堂、路名等加起來的威權紀念物、威權象徵，「每20平方公里左右，就有一個」，這個密度算是高的。

楊翠上午接受廣播節目《寶島聯播網》專訪時指出，依據世界各國進行的轉型正義，首先，去威權化是非常關鍵且必須要做的事，依據促轉條例第5條規定也是，因此，威權象徵必須要處置；其次，也會有多元處置方案，像是用藝術方式轉替等。

楊翠再指，第三，開啟溝通對話平台，這是轉型正義的過程，台灣社會比較常把去威權象徵簡化成拆或不拆的二元對立，若簡化就會減少對話空間，移除掉了，大家也不了解為什麼要移除，要讓大家了解為什麼要做威權象徵的處置。

楊翠提到，促轉會在過去一年，已邀集中央部會召開3次協商會議，各中央部會依經費和歷史情感處理，促轉會則持續追蹤威權象徵的拆除進度，已經有一定成果，等到成果差不多時，就會統一對外宣布成果。

至於進度比較慢、態度還在猶疑的中央部會，楊翠表示，促轉會3月後會與中央部會、地方政府展開持續的溝通協商，讓去威權象徵的意義可以被展開。

在溝通協商的過程中，楊翠坦言，推動的過程當然是比較困難一點，「我們上任之後，我想我們做了一個以前沒有人做的」，台灣要做這些事情比較容易一點就是清查，清查了全國公共空間的威權象徵的數量。

楊翠提到，像波蘭是用法來處理包括像路名的象徵物，但也是遇到困難，那就是數量到底有多少、在哪裡？標的本身不明確；而台灣第一階段就是花了很多時間，做了很多清查，清查是要地方政府回報，促轉會則要先比對，地點也要再確認，都完成之後才能進行部會協商。

楊翠提及，過程當然很艱難，但轉型正義就像德國的專家分享的那樣，轉型正義是非常漫長的馬拉松，不是短跑衝刺一下就完成，沒那麼簡單，像德國對納粹威權象徵的清理，從戰後就開始做，到現在還在進行。

楊翠認為，威權象徵是最難的，不是只有物像難，兒是象徵物所延伸出來的文化心理、文化意識形態，這是需要討論的，不是把象徵物拿掉就解決了，有些威權象徵已經內化，因此，溝通討論的過程非常重要，不管中小學或大學，希望在內部建立溝通平台。

有關全台威權象徵數量有多少？楊翠透露，包含慈湖在內的銅像有1000多件，以平均數來看，包括銅像、中正堂、路名等加起來的威權紀念物、威權象徵，「每20平方公里左右，就有一個」，這個密度算是高的。

楊翠強調，轉型正義是要處理過去威權統治時期國家所做的不義，並非針對特定政黨，也不是針對國民黨支持者，如果特定政黨感受到為什麼黨產要被提出來，只是更加凸顯過去有黨國不分時代。

楊翠提到，如果促轉會延長1年，可以將轉型正義規劃及推動更好，但台灣轉型正義工作，不是促轉會在位幾年就能完成，不是10年、20年就能全部做完，像德國處理轉型正義持續30年至今。

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