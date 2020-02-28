「台灣隊長」蔡英文轉戰Telegram專屬訊息　避開LINE收費新制省百萬

▲小英總統透過LINE、臉書等網路方式拉近和民眾距離，現在增開Telegram。（圖／翻攝自Telegram總統蔡英文首頁）

中央社／記者蘇龍麒

總統蔡英文今天開設Telegram頻道，取名「台灣隊長蔡英文」。總統幕僚透露，LINE官方改以量計費後，恐讓全年經費破新台幣百萬元，因此希望做出新的嘗試。

蔡總統今天開設Telegram，並製作文宣告訴粉絲如何加入「台灣隊長蔡英文」的Telegram，並強調這是「小英唯一官方頻道！辣台派專屬Telegram訊息，趕快加入才能收到喔！」

負責總統網路宣傳的幕僚指出，過去總統都使用LINE官方帳號為主，總統粉絲目前有70多萬人，每發1次訊息，LINE計算就是70多萬則，去年平均每個月總統要發出1800萬則，換算全年就是超過2億則。

幕僚透露，過去LINE的服務是吃到飽的收費方式，但今年改採以量收費，粉絲數越多、發出的訊息越多，收費也就越高。

幕僚指出，總統過去使用LINE，完全沒有使用公務費用，都是從個人來支出，但改採以量計費後，如果要維持去年的發送頻率，每年所需經費恐怕要破百萬元。

總統幕僚說，尊重LINE服務費用的調整，但之前調查過，總統粉絲中，1成民眾有Telegram，因此也希望藉此進行重度使用者轉換頻道，並做一些新的嘗試，且目前Telegram並沒有任何收費。

幕僚說，Telegram在網路社群上可以說是一片藍海，未來也會嘗試在發文上進行內容分流，Telegram以「台灣隊長」為主題，希望發送有關台灣的好訊息。

►小英總統開設Telegram分流，取名「台灣隊長蔡英文」