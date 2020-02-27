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新冠肺炎重創藝文圈　文化部投入15億「藝文紓困振興預算」

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▲▼ 新冠肺炎重創藝文圈，文化部投入15億元「藝文紓困振興預算」。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

▲新冠肺炎重創藝文圈，文化部投入15億元「藝文紓困振興預算」。（圖／翻攝自文化部長鄭麗君臉書）

記者林育綾／綜合報導

為因應「新冠肺炎」重創藝文圈，文化部預計投入約15億元「藝文紓困振興預算」，包括短期紓困方案11億元，以及後續振興措施4億元，朝4大面向「藝文紓困補助、紓困貸款利息補貼、行政調控、振興措施」，陪伴藝文產業及藝文工作者度過難關。

文化部投入紓困及振興15億元經費來源，其中8億元編列於行政院今（27）日依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》於行政院院會所通過之特別預算，包括紓困經費4億元、振興經費4億元。

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在不排擠原有年度補助經費前提下，從文化部公共建設計畫中移出可延後進行之工程經費，報請行政院核定轉為「移緩濟急」預算共7億元，亦作為紓困補助。因此，特別預算加計移緩濟急預算共計15億元，其中作為短期藝文紓困之用可達11億元。

立法院已於日前三讀通過《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，依據第9條第3項規定，文化部業已研擬「藝文紓困及振興辦法（草案）」，近期將提報行政院審查核定後，即可展開申請作業。

草案內容，在紓困方面，包括減輕文化藝術事業、團體及個人之營運負擔、提供紓困貸款利息補貼、文化部所屬公有文化場館租金或規費減免等相關措施。在振興方面，除行政院已將藝文產業納入經濟部振興抵用券之適用範圍外，也將另推動提振文化藝術活絡、促進文化藝術消費及其他有助於文化藝術產業發展的措施。

在短期紓困部分，文化部預計將投入11億元，其中包含10億8000萬元之「藝文紓困補助」，將補助藝文事業、團體及個人的營運成本，項目可包括人員薪資、展演映活動取消、延期或退票之製作成本、場地租金等，以減輕營運負擔。

受理補助計畫，亦可包括推動因應疫情的相關計畫，例如研發創新、人才培育、製作排練、技術提升、數位行銷等。以上所述兩類藝文紓困補助，藝文工作者個人遭受衝擊，亦可依據「藝文紓困及振興辦法（草案）」相關項目提出申請。

另外在「紓困貸款利息補貼」方面，文化部已和經濟部達成共識，藝文產業將可納入經濟部中小企業貸款補貼方案，提供紓困貸款、利息補貼及展延還款期限，而無法納入中小企業優惠貸款的藝文業者，則將由文策院另提供紓困優惠貸款及利息補貼，其經費由文化部於特別預算編列2000萬元之利息補貼經費委由文策院支應。

在後續振興措施部分，文化部預計投入4億元，其中3億元為藝文產業納入經濟部振興抵用券適用範圍所增加之經費，將可用於藝文展演場館及音樂展演空間、藝文展演預購票券、書店、唱片行、電影院等藝文消費，其抵用券之執行方式則配合經濟部統一規劃。文化部也另將再策辦其他藝文產業振興措施，以擴大支持藝文產業，預計投入1億元。

文化部亦同步展開行政調控機制，包括既有之經常性補助計畫提早進行撥款作業，並調高第一期撥款比率，將於近期公告適用之要點清單。文化部已請各業務單位簡化評量、評鑑及結案作業等，如遇特殊困難情況，則以專案協助辦理，以利協助藝文事業、團體及個人減緩本次疫情衝擊，也將協調本部所屬公有文化場館提供租金或規費減免等相關措施。

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