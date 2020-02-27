公車處「車輛一級保養檢查表」增防疫項目　翁章梁視察執行成效

▲翁章梁視察嘉義縣公車防疫工作，並檢查車上檢查表有無落實到簽。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「新冠肺炎」（COVID-19，新冠病毒）疫情持續增溫，嚴堵防疫破口等成為防疫重點，縣長翁章梁27日視察公車處防疫整備情形，指示加強每日運行的公共運輸各項防疫措施，任何一個小細節都不能輕忽，防疫工作必須精準、到位，確保鄉親搭乘環境安全。

▲翁章梁聽取嘉義縣公車處長郭良江簡報。（圖／記者翁伊森翻攝）



「新冠肺炎」疫情持續在各地延燒，截至2月26日全球已有超過40個國家淪陷，確診81334例，死亡2772人，其中以病毒起源地中國確診78163例、死亡2717人為最多，疫情在各地迅速蔓延，對全球經濟已造成一定程度衝擊。



為確保大眾運輸工具搭乘環境安全，嘉義縣公車處特別修訂「車輛一級保養檢查表」，新增防疫項目，要求每輛車出車前須確實消毒，包含車內扶手、下車按鈕、空調出口、座椅調整鈕及椅套等，每天消毒2次，公車駕駛應配戴口罩，車上也有備用口罩及酒精。

▲嘉義縣公車防疫工作乘客候車椅及欄杆每天清潔消毒。（圖／記者翁伊森翻攝）



另外，車站內洽公櫃台、乘客候車椅及欄杆每天清潔消毒，場站備有75%酒精提供手部消毒，洗手間外洗手台移除省水裝置並備有肥皂，方便民眾使用。



公車處長郭良江強調，除加強公車及環境清潔消毒工作，站內入口處、售票亭和候車處張貼各式防疫宣導公告，希望乘客遵守咳嗽禮節、勤洗手並落實自主健康管理。



翁章梁指出，特別要求各局處負責的機構如圖書館、活動中心及公共場所都應提醒及檢查管理單位是否落實消毒工作，這些不特定人士可能觸及的場所，都是防疫重點，防疫不能有破口，一定要做到滴水不漏。



翁章梁說，大眾運輸工具防疫工作尤其重要，他逐項檢視公車處列舉的檢查表有無落實，還加上每天座椅、駕駛座、刷卡處、欄杆和吊環每天須消毒2次，可能的傳染源都必須徹底消毒。



他也提醒民眾搭乘公車時，如有感冒症狀或身體不適，請立即戴上口罩，務必做好個人防護措施，保護自己，也保護他人。

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