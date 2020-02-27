國道再增5處高解析攝影機　插隊、跨槽化線、禁換車道線…罰3千至6千元

▲國道原本設置14處高解析攝影機，取締車輛插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

國道高速公路交流道原本設置14處高解析度自動化執法設備，3月1日起再新增5處，針對交流道車輛插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為進行科技執法取締，國道公路警察局呼籲用路人，行經交流道區應依序於外側車道及減速車道排隊下交流道，切勿插入連貫車隊或任意於車道停等而造成後方車輛事故。

▼高解析攝影機讓違規車輛無所遁形 。（圖／記者陳以昇翻攝）

國道公路警察局表示，高速公路上下班尖峰時段因車流量大，交流道出口回堵至主線車道時，常有車輛插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等違規行為，容易造成後方車輛發生事故，影響行車安全甚鉅。

為維護高速公路交流道區交通秩序，高公局於回堵嚴重之交流道出口設置高解析度攝影機，採證上述違規行為，至108年底已陸續設置14處，2020年3月1日將再啟用5處（國1機場系統南出口、竹北北出口、頭份南出口、國2大園西出口、國3木柵南出口），共計19處。

▼國道3月1日起新增5處（紅字）高解析攝影機 。（圖／記者陳以昇翻攝）

針對違規插隊、跨越槽化線及禁止變換車道線等3項違規開罰，依據道路交通管理處罰條例第33條第1項第4款、12款規定可處罰3000至6000元罰鍰，108年共取締計26,221件。

國道公路警察局呼籲用路人，行經交流道區應依序於外側車道及減速車道排隊下交流道，切勿插入連貫車隊或任意於車道停等而造成後方車輛事故。

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