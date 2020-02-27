台星圈粉「499到期」用戶　祭出229不限速上網吃到飽

▲隨著三大電信499用戶合約即將到期，台灣之星祭出299低資費搶客。（圖／台灣之星提供）

記者邱倢芯／台北報導

還記得前年5月時電信三雄所引起的「499之亂」嗎？如今，這一批綁約30個月的499雙飽方案客戶，電信合約即將到期，台灣之星看準這批用戶希望再以低資費綁約，因此特別在網路門市推出限定「229特別企劃」單辦門號優惠，即日起至2/29，消費者凡至台灣之星網路門市登入證號，就有機會抽中「229特別企劃」申辦資格，限時月租只要229元，比499資費更優惠，綁約僅24個月，即可享綁約期間不限速上網吃到飽，網內語音不用錢，而且網外+市話免費送200分鐘，超過每分鐘也只要1元。

另外，近期全台學校陸續開學，家長們除了繳納學費的負擔外，也需要補充生活必需品，因此除了「229特別企劃」，還額外推出兩項資費可供婆婆媽媽挑選。

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