　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

安全專家揭Wi-Fi晶片漏洞　涉及蘋果、三星等全球數十億設備

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲安全公司披露，由Cypress Semiconductor及博通製造的Wi-Fi晶片有著嚴重的安全漏洞。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

在智慧型手機普及的當下，任何網路及設備的漏洞都可能置用戶於風險中。安全公司ESET今（27）日出示研究顯示，由Cypress Semiconductor及博通（Broadcom）製造的Wi-Fi晶片有著嚴重的安全漏洞，涉及產品包括iPhone 8、MacBook Air 2018等全球數十億台設備。目前大多數設備製造商已修復了該漏洞。

ESET在今日開幕的RSA網絡安全會議（RSA Conference 2020）上詳細說明了這個安全漏洞。官方將此漏洞稱作「Kr00k」，該漏洞允許攻擊者可攔截Wi-Fi傳輸的無線資料封包，並進一步解密竊聽。ESET指出，該漏洞主要涉及Cyperess及博通所生產的FullMAC WLAN晶片，而該晶片正廣泛用於各廠商生產的筆電、手機、平板及IoT等設備上。

「我們實測證實，在修復之前亞馬遜（Echo、Kindle）、蘋果（iPhone、iPad、Macbook）、Google（Nexus）、三星（Galaxy）、樹莓派（Pi 3）、小米（紅米）等製造商的設備及華碩和華為的某些產品都很容易受到Kr00k攻擊。」ESET表示，保守估計，總共涉及全球數十億部設備。

據科技網站《Macrunors》報導，對蘋果用戶而言，該漏洞已於去年10月底發布的iOS 13.2及macOS 10.15.1更新中修復。而ESET也在報告中表示，大多數廠商都已對該漏洞進行更新。

ET快訊
阿公鑰匙不見「抽屜鎖死封印」慌炸　他神破解7千人笑暈：一輩子
東奧「恐延期一年」！IOC成員曝「改時間or取消」最慘後果.
防疫補償金初擬每人最高1000元！行政院估10-13萬人可申
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

安全專家揭Wi-Fi晶片漏洞　涉及蘋果、三星等全球數十億設備

三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市　售價5,490元、三色可選

台星圈粉「499到期」用戶　祭出229不限速上網吃到飽

Google Earth支援更多瀏覽器！　Firefox、Microsoft Edge和Opera都可瀏覽全世界

歐盟連接埠統一方案曝光　iPhone Lightning恐被取消

宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》　召喚熱血電競玩家踴躍加入

Google透露Gmail防毒絕招！每周掃描超過3000億個附檔　成功阻止99.9%威脅

LINE官方3招防詐騙　教用戶辨識「釣魚網站」

iPhone的4個Pro級操作！快來看更簡便迅速的操作密技

LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

安全專家揭Wi-Fi晶片漏洞　涉及蘋果、三星等全球數十億設備

三星Galaxy Buds+三月上旬台灣上市　售價5,490元、三色可選

台星圈粉「499到期」用戶　祭出229不限速上網吃到飽

Google Earth支援更多瀏覽器！　Firefox、Microsoft Edge和Opera都可瀏覽全世界

歐盟連接埠統一方案曝光　iPhone Lightning恐被取消

宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》　召喚熱血電競玩家踴躍加入

Google透露Gmail防毒絕招！每周掃描超過3000億個附檔　成功阻止99.9%威脅

LINE官方3招防詐騙　教用戶辨識「釣魚網站」

iPhone的4個Pro級操作！快來看更簡便迅速的操作密技

LG V60 ThinQ 旗艦機登場！　5G、雙螢幕、支援8K錄影...保留3.5mm 耳機孔

228連假「3天路況預測圖」曝最塞時段　首波車潮下午4點後湧國道

開不了學，就地種田！　湖北華中農大發「停課不停學」倡議

討債把被害人打到昏迷死亡　竹聯幫台南分堂22人落網

台灣人入境義大利要居家檢疫14天　雄獅、可樂取消3月底前旅行團

熟睡夫「天天被壓」醒來抱怨背痛　她貼兇手照笑翻：半夜還會哀號

PTT八卦版PO文「和平醫院封院」　警揪北科大碩士生造謠

快訊／終於鬆口！　5566高雄巨蛋演唱會宣布延期

獨／北市員警「警政署內5樓頂墜落」！　送醫急救中

遺贈稅跨區申辦案件　去年已突破7千件

野生梧桐妹、咘咘、Bo妞打網球！　賈靜雯「摘口罩」0偽裝…網認出：超親民

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

3C家電熱門新聞

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

YouTube無預警停止熱門音樂直播　意外創造平台史上最長影片

《星戰》導演證實「好人總是用蘋果」理論是真的

iPhone的4個Pro級操作！更簡便迅速

2020高階iPhone六大亮點一次看

中華電供免費序號讓居家隔離檢疫不無聊

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

驚呆了！AirPods也可收在錶帶上　募資平台發起「AirBand」計畫

台星圈粉「499到期」用戶

全球2019年手機熱銷前十強出爐！　狂賣4630萬支的冠軍手機原來是它

LINE官方3招防詐騙　教用戶辨識「釣魚網站」

Google透露Gmail防毒絕招！每周掃描3000億個附檔　阻99.9%威脅

疑似iOS 14介面曝光！iPhone App多工處理變成iPad風格

2020新iPad Pro保護套開賣！蘋果還沒發表新機...配件廠商搶先卡位　

更多熱門

相關新聞

駭客也生氣！國外企業不理網站漏洞提醒　駭客獲悉寄信警告消費者

駭客也生氣！國外企業不理網站漏洞提醒　駭客獲悉寄信警告消費者

知名包膜設計公司Slickwraps的客戶日前發生用戶個資洩漏事件，該名駭進Slickwraps資料庫的駭客向該公司超過37萬名用戶發送電子郵件，以此來警告消費者Slickwraps的安全性很差。

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

用臉書、推特帳號註冊其他App　個資恐遭不正當存取

用臉書、推特帳號註冊其他App　個資恐遭不正當存取

Android爆相機漏洞　惡意App可不經允許開啟攝錄影

Android爆相機漏洞　惡意App可不經允許開啟攝錄影

關鍵字：

漏洞安全漏洞RSA網絡安全會議ESET

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面