　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲駭客的攻擊手法多樣化，提升防範難度。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲包膜設計網站Slickwraps數度忽略來自安全研究人員的漏洞警告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合報導

知名包膜設計公司Slickwraps的客戶日前發生用戶個資洩漏事件，該名駭進Slickwraps資料庫的駭客向該公司超過37萬名用戶發送電子郵件，以此來警告消費者Slickwraps的安全性很差。

Slickwraps是一家提供客製化包膜服務的公司，用戶可自行將設計好的圖像上傳該公司網站並印製。不過近日一名研究人員Lynx發現其網站的安全性漏洞，他多次向Slickwraps反映卻都無疾而終，最後他在部落格發布平台Medium上講述整個過程並詳述應如何駭進Slickwraps系統，整起個資洩漏事件因此曝光。

而近日，一名駭客向Slickwraps的消費者發送電子郵件，稱他們已擁有消費者們的帳號資訊，包括消費者的姓名、地址及電話號碼，並引用了Lynx的Medium文章（目前該原始文章已遭刪除，備份在此）。該信件指出他們並無惡意，只是要呼籲消費者向Slickwraps反映現狀。

Lynx在部落格中指出，他於今年初發現Slickwraps網站上的重大漏洞，該漏洞使其能看到所有Slickwraps管理員帳號的詳細訊息，所有Slickwraps當前及歷史的客戶帳單地址、送貨地址、電子郵件、電話號碼、交易紀錄等，甚至還有Slickwraps公司的財務狀況。

Lynx開始透過推特及電子郵件向Slickwraps反映這個問題，但都遭忽略，甚至發現該公司開始從後台掩蓋數據遭洩露的足跡，重設密碼、更改API密鑰，但卻仍一直不回應Lynx的訊息。Lynx在部落格中寫道：「在撰寫本文時，我仍然無法理解為何Slickwraps不簡單地與我交流來了解漏洞所在的原因。」整個過程持續了近3日之久，Slickwraps甚至封鎖了Lynx的推特帳號。

最後忍無可忍的Lynx才在Medium上發布了文章，猜測某位駭客在閱讀了該則文章後，以同樣的手法取得Slickwraps消費者資訊，並向Slickwraps用戶發送的上述的電子郵件。

對此，Slickwraps發布聲明表示，該漏洞並未洩漏消費者的密碼或個人財務資訊，但確實包含了姓名、電子郵件及地址等其他資訊。「對於這一疏忽，我們深表歉意。我們承諾將從錯誤中汲取教訓，並不斷改進。包括增強我們的安全流程，改善與所有Slickwraps員工的安全準則溝通，以及在接下來的幾個月中將更多用戶要求的安全功能作為我們的首要任務。我們還與第三方網絡安全公司合作，以審核和改進我們的安全協議。」

ET快訊
劉真移除葉克膜做人工心臟　醫曝「非常重症」原因
桃園工安意外！土牆坍塌「2工人遭活埋」　命危搶救中
即／高雄跟進了！3/2起公務員禁前往「二級旅遊警示國家」
血友病童今晚回家！「千里送藥→輿論酸爆」　事件始末一次看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

影／深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

Twitter添新功能　一鍵輕鬆將新舊推文串連起來

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

免用電腦！只要1台手機+1分鐘　iPhone專屬來電答鈴輕鬆自製

血友病童「藥不夠用」！母急求救　陳時中：已開藥可以用到3／28

價格超佛心！旗津「在地隱藏小吃」 大雞腿1隻40元他讚：根本搶便宜

音樂家長腦瘤...動手術左手恐失能 醫出奇招「開刀邊拉小提琴」續生涯

搶不到別緊張！3招教你輕鬆防疫 8步驟學會「DIY布口罩」、消毒液

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

realme旗艦5G手機揭曉　X50 Pro 5G入手價不用2萬元

Sony新機亮相！首款5G手機Xperia 1 II搭載蔡司鏡頭　有3.5mm耳機孔

三星龜尾廠下午已復工！主要生產Galaxy Fold和Galaxy Z Flip　占整體手機比重低

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩漏新品資訊與價格

Google遭美國檢方起訴　指控非法收集學生個資...Google澄清學校有控制權

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

影／深藍背蓋、螢幕尺寸選擇多　2020高階iPhone六大亮點一次看

Twitter添新功能　一鍵輕鬆將新舊推文串連起來

李問號召100位設籍馬祖黨員　兌現承諾籌備地方黨部

疫情打亂旅遊、出差計畫　富邦產推「快捷理賠」零時差服務

「大甲媽遶境」民眾憂成防疫破口　台大：改變方式才能繼續辦

寒流農損破千萬！苗栗縣損失最慘重　高接梨穗146公頃沒了

存起來！6張圖告訴你「開學防疫懶人包」　戴口罩時機、2例確診全校停課

疫情衝擊！廟口賣椰子水業績少5成　弱勢女學生愁付不出學費

包膜設計公司忽略安全漏洞回報　駭客怒向所有消費者寄信提醒

新冠肺炎衝擊拍賣市場　蘇富比宣布香港春拍延至7月

大馬首相辭職震撼彈！政壇逼宮傳聞滿天飛　希盟看似瓦解…安華是關鍵

明日開學！美女急診醫師田知學親授「防疫4妙招」...要小孩戴口罩太困難

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

3C家電熱門新聞

2020高階iPhone六大亮點一次看

蘋果4新品遭曝光　可能在春季發表會登場

蘋果下一款平價機不叫iPhone 9

華為新機發布在即　Google警告用戶勿自行安裝GMS

索尼學生機L4搶先旗艦產品亮相

蘋果春季發表會傳亮相「4新品」　百貨庫存系統疑洩價格

Sony首款5G手機Xperia 1 II亮相

三星龜尾廠下午已復工！生產Galaxy Fold和Z Flip　占整體手機比重低

新款iPad Pro機型已經投入生產

果粉注意！蘋果筆電免費更換「抗反光鍍膜」是購買日起算4年內　

蘋果發表會傳4月1日登場！　平價iPhone 9 亮相...4月3日開賣1萬2

蘋果禁書熱賣！　德國App Store離職經理新書擠入亞馬遜熱銷榜

比三星S20好？華為P40系列長這樣

全球首款攔截自拍裸照手機！　日商研發人工智慧偵測...5500元有找

更多熱門

相關新聞

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

AirDrop 分享照片好方便，但如何防止「AirDrop 痴漢」？

在日本有女性專用電車車廂防止「痴漢」故意偷摸女性。但現在傳出另一種「Airdrop 痴漢」，利用 Airdrop可針對iOS裝置在10 公尺内互相傳送/接收照片的功能，在電車內發送不雅照片。

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

AirDrop遭爆漏洞　iOS 13.3、iPadOS 13.3已修復

用臉書、推特帳號註冊其他App　個資恐遭不正當存取

用臉書、推特帳號註冊其他App　個資恐遭不正當存取

Android爆相機漏洞　惡意App可不經允許開啟攝錄影

Android爆相機漏洞　惡意App可不經允許開啟攝錄影

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

郊區奧客鑽程式漏洞！外送員傻眼：12公里？

關鍵字：

漏洞漏洞回報

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／公布26例「全台分布圖」！北部女位置曝

陳時中背5657萬元債務…存款不到300萬

起底血友病童母！前外交官：取得國籍就離婚

謝和弦再開譙Keanna「荷蘭血統哪來」

醫事人員憤怒被禁出國　台大醫院工會：一年前就得排假

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

劉仕傑道歉了！澄清「血友病童」消息來源

許孟哲婚後沒避孕「驗了就中」趙孟姿懷4個月女兒

網美飛韓代購！返台住隔離病房「吐舌自拍」

海鷗叼玩肉色物　攝影師細看尬爆

血友病童母求救！王定宇怒：說謊

黃安回台用80萬健保救命　4年後現況曝

許孟哲剛新婚要當爸了！ 　辣妻趙孟姿懷孕4個月

劉真裝葉克膜18天　醫曝現實換心條件

《鬼媽媽》首集就哭爆！金泰希死因揭曉

更多

最夯影音

更多
不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」
超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

超爆笑！讓「電梯超重」惡整乘客 她被集體狂盯...秒尬笑默默走出

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋直播唱《光年之外》連升8個key！ 飆高音到「站起來」：我要死了ＸＤ

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

暖意滿滿！DIY清燉蘿蔔牛肉湯 掌握大廚食譜30分鐘出菜上桌

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面