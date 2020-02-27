全聯買台糖防疫酒精！迷你瓶本尊曝光「萌翻4千人」　他笑：以為解酒液

▲ 台糖75%防疫酒精 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

記者張嘉晏／綜合報導

全台拚防疫，台糖也推出50ml及350ml兩種容量的75%酒精，價錢分別為28元和45元，今（27日）起在全聯上架供民眾購買，每人限購1瓶。有網友今日就分享他實際買到的酒精模樣，本尊照一出，至今已吸引上千人按讚表示「好可愛」、「超像解酒液」。

網友今日在臉書「我愛全聯-好物老實說」中分享他所購買的50ml酒精，迷你版的瓶身讓他笑說「以為是解酒液」。只見酒精被裝在棕色不透光的玻璃瓶內，瓶身貼有專用貼紙，照片一出，可愛便攜的模樣也吸引超過4千人按讚。

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網友們紛紛提醒不要誤喝了，「康x特！喝了再上（大誤）」、「這個不要亂放欸，不小心就會喝掉」、「我婆婆以為是康X特，說不懂為何要瘋搶」、「真的超像解酒液」、「會錯亂」、「感冒糖漿吧」、「好可愛」、「應該買一瓶作紀念」。

▲台酒版防疫酒精 。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實說）

此外，不只全聯和超商可以買到台糖防疫酒精，家樂福26日也宣布，將在下周一（3/2）於全台137間門市販售酒精，總計有12萬9600瓶，平均每間店每日可達100瓶以上的供貨量。

台糖表示，防疫期間專用的75%酒精無須稀釋，直接於手中搓揉即可達到抗菌效果，使用後可以直接拿取食物，溫和不殘留。

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