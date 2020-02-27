「如果我們是WHO會員國」　陳建仁告訴日本人台灣可以做這些事抗武漢肺炎

▲副總統陳建仁。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

副總統陳建仁26日接受《日本產業經濟新聞社》專訪，針對近期台灣處理新冠肺炎疫情的經驗、台灣參與世界衛生組織（WHO）及國際防疫措施發表看法。陳建仁表示，台灣若加入WHO，台灣專家學者一定可以給WHO很多的幫忙，學者也一定會坐在緊急應變的會議中提供意見，「但是我們沒有、我們不能」。

對於面對新冠肺炎，假設台灣有加入WHO，台灣可能可以提供怎麼樣的幫助？陳建仁表示，一定會邀請張上淳、林奏延、蘇益仁等專家，去看武漢的情況，若能得到第一手資料，很有可能在1月初就給WHO很好的建議，提醒大家應注意武漢的情形。

陳建仁指出，台灣跟中國很近，有很多台商在那邊，也有很多以前一起合作研究的醫師、護士在武漢，會給予提醒；再者，若尚未支是否有人傳人的情形，台灣的醫師或流行病學家會告知，都有醫事人員感染，怎麼會沒人傳人？就會提醒認真調查，以得到更完整的資料，可提供這些專家協助的角色，以做為一個會員國的身分，向WHO提供更多防疫的建議。

陳建仁認為，「如果我們是會員國，一定責無旁貸，也一定會好好去做，但我們不是，所以會有困難」，例如許多專業的知識，台灣目前是透過「國際衛生條例」（International Health Regulation, IHR)的平台報告我們的資料。

陳建仁提到，除了報告疫情資料外，還報告我們如何做邊境管控、居家隔離與執行院內病人的治療等，我們把所做的防疫細節通通傳送給WHO，可是從未被登載，「因為我們不是會員！所以我們防疫的知識、經驗，以及我們可能面臨的壓力，還有要跟大家討論的難題，通通都沒有機會跟WHO交換。」

陳建仁想說，「假如」我們是在WHO中，台灣專家學者一定可以給WHO很多的幫忙，學者也一定會坐在緊急應變的會議中提供意見，「但是我們沒有、我們不能」。